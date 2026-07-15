Дешам прокомментировал поражение от сборной Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда сыграла ниже своего уровня в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами.

Сборная Франции проиграла сборной Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира.

Матч за третье место, который состоится 18 июля, станет последним для Дидье Дешама в качестве главного тренера сборной Франции.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Франции были технически хуже и сыграли ниже своего уровня в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами, заявил главный тренер двукратных чемпионов мира Дидье Дешам.

Во вторник сборная Франции проиграла в Далласе испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команде предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама.

"Игроки опустошены, но если мыслить рационально, мы были технически хуже. Это наша вина. Но я задам один вопрос: этот судья достоин судить полуфинал? Я не буду отвечать на этот вопрос. Если я что-нибудь скажу, то буду выглядеть нытиком, потому что мы проиграли. Но главная причина в том, что мы сыграли ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок, пасов, которые могли привести к моментам. Я не хочу обесценивать все, что было сделано, но в этом матче Испания показала нечто большее", - приводит слова Дешама RMC Sport.

"Я не думаю о себе. Я готовился к матчу вместе с игроками, и нашей целью было сделать все возможное, чтобы дойти до конца. Нам это не удалось, мы сильно разочарованы, но я не умаляю всех хороших моментов с нашей стороны. Я не умаляю заслуг испанской команды, которая полностью контролировала игру. Нам не хватало технической точности и энергии. Испанцы очень хорошо умеют прерывать атаки, предугадывая действия соперника и делая точные передачи. Мы хотели бы создать им больше проблем в атаке", - добавил он.