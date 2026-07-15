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Дешам прокомментировал поражение от сборной Испании - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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00:56 15.07.2026
Дешам прокомментировал поражение от сборной Испании

Дидье Дешам: Франция была технически хуже в полуфинале ЧМ с испанцами

© AP Photo / Jeremias GonzalezГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что его команда сыграла ниже своего уровня в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами.
  • Сборная Франции проиграла сборной Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира.
  • Матч за третье место, который состоится 18 июля, станет последним для Дидье Дешама в качестве главного тренера сборной Франции.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Франции были технически хуже и сыграли ниже своего уровня в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами, заявил главный тренер двукратных чемпионов мира Дидье Дешам.
Во вторник сборная Франции проиграла в Далласе испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команде предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама.
"Игроки опустошены, но если мыслить рационально, мы были технически хуже. Это наша вина. Но я задам один вопрос: этот судья достоин судить полуфинал? Я не буду отвечать на этот вопрос. Если я что-нибудь скажу, то буду выглядеть нытиком, потому что мы проиграли. Но главная причина в том, что мы сыграли ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок, пасов, которые могли привести к моментам. Я не хочу обесценивать все, что было сделано, но в этом матче Испания показала нечто большее", - приводит слова Дешама RMC Sport.
"Я не думаю о себе. Я готовился к матчу вместе с игроками, и нашей целью было сделать все возможное, чтобы дойти до конца. Нам это не удалось, мы сильно разочарованы, но я не умаляю всех хороших моментов с нашей стороны. Я не умаляю заслуг испанской команды, которая полностью контролировала игру. Нам не хватало технической точности и энергии. Испанцы очень хорошо умеют прерывать атаки, предугадывая действия соперника и делая точные передачи. Мы хотели бы создать им больше проблем в атаке", - добавил он.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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