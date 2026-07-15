Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы праздновать победу над Испанией на ЧМ

МАДРИД, 15 июл - РИА Новости. Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы праздновать победу сборной Испании над Францией и выход национальной команды в финал чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:0.

В Мадриде гуляния начались еще за несколько часов до матча - болельщики собрались у больших экранов, установленных на площади Колон и в парке Мадрид-Рио. После победы сборной гуляния продолжились в центре города. На улицах собрались болельщики всех возрастов: молодежь, семьи с детьми, пожилые люди. Многие вышли с флагами Испании, в футболках национальной сборной и с шарфами красно-желтых цветов.

В центре испанской столицы звучит музыка, люди танцуют, поют и скандируют кричалки в поддержку сборной. Проезжающие автомобили сигналят, некоторые болельщики машут флагами из окон машин. Мадрид фактически не спит: даже спустя время после окончания игры в центре города остаются группы людей, которые продолжают поздравлять друг друга с выходом Испании в финал чемпионата мира.

При этом обстановка в центре города остается спокойной. На улицах дежурят сотрудники полиции, которые пока не зафиксировали крупных беспорядков.