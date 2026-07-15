Ученые установили, насколько уменьшилась площадь Каспийского моря

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1996 по 2025 год площадь Каспийского моря сократилась на 7,4%, что составляет 28 644 квадратных метра.

Уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью около 10 сантиметров в год, за это время он снизился почти на три метра.

По прогнозам, к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ученые Института океанологии РАН в ходе исследования Каспийского моря установили, что с 1996 года его площадь сократилась на 7,4%, сообщили РИА Новости в институте.

"В результате исследования было установлено, что с 1996 года по 2025 год площадь зеркала (общая площадь водной глади – ред.) Каспийского моря сократилась на 28 644 квадратных метра – 7,4% от площади 1996 года", - сказали в институте.

Ученые отметили, что хоть цифра обмеления и сопоставима по размерам с площадью Республики Албания, но она оказалась достаточно скромной относительно скорости снижения уровня моря. По данным Института океанологии, уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью порядка 10 сантиметров в год.

"За это время уровень снизился почти на три метра, что привело к негативным последствиям: так, обмеление Волго-Каспийского морского судоходного канала и всех портов на Каспии затрудняет судоходство, море отходит от населенных пунктов", - сказали ученые.

Они указали, что согласно прогнозам к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр.