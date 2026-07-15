Рейтинг@Mail.ru
Ученые установили, насколько уменьшилась площадь Каспийского моря - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:24 15.07.2026
Ученые установили, насколько уменьшилась площадь Каспийского моря

ИО РАН: площадь Каспийского моря с 1996 года сократилась на 7,4%

© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color webСнимок Каспийского моря
Снимок Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
Снимок Каспийского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1996 по 2025 год площадь Каспийского моря сократилась на 7,4%, что составляет 28 644 квадратных метра.
  • Уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью около 10 сантиметров в год, за это время он снизился почти на три метра.
  • По прогнозам, к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ученые Института океанологии РАН в ходе исследования Каспийского моря установили, что с 1996 года его площадь сократилась на 7,4%, сообщили РИА Новости в институте.
"В результате исследования было установлено, что с 1996 года по 2025 год площадь зеркала (общая площадь водной глади – ред.) Каспийского моря сократилась на 28 644 квадратных метра – 7,4% от площади 1996 года", - сказали в институте.
Пляж на Каспийском море - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Ученые зафиксировали быстрый прирост береговой линии на Каспии
11 мая, 06:05
Ученые отметили, что хоть цифра обмеления и сопоставима по размерам с площадью Республики Албания, но она оказалась достаточно скромной относительно скорости снижения уровня моря. По данным Института океанологии, уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью порядка 10 сантиметров в год.
"За это время уровень снизился почти на три метра, что привело к негативным последствиям: так, обмеление Волго-Каспийского морского судоходного канала и всех портов на Каспии затрудняет судоходство, море отходит от населенных пунктов", - сказали ученые.
Они указали, что согласно прогнозам к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр.
"Мы пока не видим замедления снижения уровня моря, поскольку, наоборот, если в 2005–2019 годах уровень моря снижался со средней скоростью 8,16 сантиметров в год, то в 2020–2024 годах эта скорость выросла до 22,7 сантиметров в год", - сказал ведущий автор исследования главный научный сотрудник института Андрей Костяной.
Набережная в Каспийске - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море
4 апреля, 08:45
 
НаукаКаспийское мореРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала