Краткий пересказ от РИА ИИ Российский волейбол смог полностью обеспечить себя отечественным инвентарем после отказа зарубежных производителей поставлять форму и мячи.

Волейбол стал одним из самых доступных и массовых видов спорта в России, и сейчас более трех миллионов человек занимаются этим видом спорта.

Задача Всероссийской федерации волейбола — способствовать раскрытию талантов российских спортсменов и привлечению новых дарований в профессиональный волейбол.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский волейбол смог полностью обеспечить себя отечественным инвентарем после отказа зарубежных производителей поставлять форму и мячи, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев.

Спортивный азарт помогает российским волейболистам преодолевать беспрецедентные международные санкции, сказал Патрушев

"После отказа зарубежных производителей поставлять необходимый инвентарь мы смогли запустить собственное производство инвентаря, в том числе мячей для всех разновидностей волейбола, а также формы. Где-где, а уж тут мы задачи импортонезависимости выполнили на все сто", - добавил он.

Патрушев рассказал, что сам играет в волейбол и следит за достижениями отечественных волейболистов.

"К началу двухтысячных годов, не скрою, волейбол выживал лишь на энтузиазме. Не хватало залов, региональные спортивные школы практически не финансировались. Сегодня волейбол вновь стал одним из самых доступных и массовых видов спорта. По всей стране стали открываться новые спортивные объекты, в том числе городах и селах, где ранее волейбол не пользовался популярностью", - отметил Патрушев.

По его словам, в России сейчас уже свыше трех миллионов человек занимаются волейболом, и это очень хорошая цифра. В него играют и в спортзалах, и на песчаных кортах, и на снежных площадках - играют всюду, подчеркнул Патрушев. "Федерация волейбола даже организовывала выставочные матчи в кузове БелАЗА и на палубе атомного ледокола "Ямал", - добавил Патрушев.

Еще большую популярность волейбол завоевывает, когда у российских спортсменов есть победы на международных соревнованиях, сказал Патрушев. "После каждого призового места на чемпионатах тысячи мальчиков и девочек со всей России загораются этим видом спорта, у них появляются кумиры и нравственные ориентиры, которые буквально передают им свою преданность российскому спорту. Это меня очень радует", - добавил он.

Задача руководства ВФВ заключается в том, чтобы российские спортсмены могли в полной мере раскрывать свои уникальные таланты, чтобы в профессиональный волейбол шли новые дарования, а их растили наши спортшколы, пояснил Патрушев. "А достижения отечественного волейбола есть по всем видам – классическому, пляжному волейболу и волейболу на снегу, как у женщин, так и у мужчин", - добавил он.