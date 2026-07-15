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ВФВ будет готовиться к отбору на ОИ-2028, заявил Патрушев - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
10:12 15.07.2026 (обновлено: 10:14 15.07.2026)
ВФВ будет готовиться к отбору на ОИ-2028, заявил Патрушев

Патрушев: ВФВ планирует подать заявки на международные турниры в 2027 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИгроки сборной России по волейболу
Игроки сборной России по волейболу - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд.
  • Всероссийская федерация волейбола будет работать над подачей заявок на международные турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году.
  • ВФВ приступит к подготовке к отбору на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) будет работать над возможностью подать заявки на международные турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году, а также приступить к подготовке к отбору на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.
На минувшей неделе Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
Это решение долгожданное, но ожидаемое, поскольку Всероссийская федерация волейбола не прекращала контакты с Международной федерацией волейбола и Европейской конфедерацией волейбола, отметил Патрушев.
"Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году", - сказал Патрушев.
Полностью интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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ВолейболРоссияСпортЛос-АнджелесНиколай ПатрушевВсероссийская федерация волейбола (ВФВ)Международная федерация волейбола (FIVB)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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