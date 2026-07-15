ВФВ будет готовиться к отбору на ОИ-2028, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд.

Всероссийская федерация волейбола будет работать над подачей заявок на международные турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году.

ВФВ приступит к подготовке к отбору на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) будет работать над возможностью подать заявки на международные турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году, а также приступить к подготовке к отбору на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе, заявил в интервью РИА Новости помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.

На минувшей неделе Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о допуске российских сборных до соревнований во всех дисциплинах и о восстановлении рейтинга команд. Решение FIVB было принято на следующий день после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).

Это решение долгожданное, но ожидаемое, поскольку Всероссийская федерация волейбола не прекращала контакты с Международной федерацией волейбола и Европейской конфедерацией волейбола, отметил Патрушев.

"Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать со своими коллегами из других стран для того, чтобы в ближайшее время подать заявки на турниры по классическому и пляжному волейболу в 2027 году и приступить к подготовке к отбору к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году", - сказал Патрушев.