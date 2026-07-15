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В Париже более 140 человек задержали из-за беспорядков после полуфинала ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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В Париже более 140 человек задержали из-за беспорядков после полуфинала ЧМ

В Париже 141 человека задержали из-за беспорядков после полуфинала ЧМ

© REUTERS / Abdul SaboorАвтомобили полиции в Париже
Автомобили полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Автомобили полиции в Париже
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже и его пригородах 141 человека задержали из-за беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу.
  • Нарушители использовали фейерверки против правоохранителей.
  • Серьезных пострадавших нет.
  • Беспорядки также прошли в Лионе.
ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Французские правоохранители провели более 140 задержаний в Париже и его ближайших пригородах на фоне беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщает радио RMC со ссылкой на источник в ведомстве.
Во вторник сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
0 : 2
Испания
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58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
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"В Париже и его пригородах на фоне матча имели место инциденты. По предварительным итогам... 141 человек были задержаны на фоне матча", - передает канал.
Основной причиной задержаний стало использование нарушителями фейерверков против правоохранителей. Отмечается, что серьезных пострадавших нет.
Кроме того, беспорядки прошли и во французском Лионе. Несколько групп молодых людей в ходе матча собрались на центральной площади города Белькур. Позднее они также применили фейерверки против правоохранителей. О серьезном ущербе или раненых информации нет.
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