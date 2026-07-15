В Париже более 140 человек задержали из-за беспорядков после полуфинала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Париже и его пригородах 141 человека задержали из-за беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу.
- Нарушители использовали фейерверки против правоохранителей.
- Серьезных пострадавших нет.
- Беспорядки также прошли в Лионе.
ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Французские правоохранители провели более 140 задержаний в Париже и его ближайших пригородах на фоне беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщает радио RMC со ссылкой на источник в ведомстве.
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22’ • Микель Оярсабаль (П)
58’ • Педро Порро
"В Париже и его пригородах на фоне матча имели место инциденты. По предварительным итогам... 141 человек были задержаны на фоне матча", - передает канал.
Основной причиной задержаний стало использование нарушителями фейерверков против правоохранителей. Отмечается, что серьезных пострадавших нет.
Кроме того, беспорядки прошли и во французском Лионе. Несколько групп молодых людей в ходе матча собрались на центральной площади города Белькур. Позднее они также применили фейерверки против правоохранителей. О серьезном ущербе или раненых информации нет.