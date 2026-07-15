В Париже более 140 человек задержали из-за беспорядков после полуфинала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Париже и его пригородах 141 человека задержали из-за беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Нарушители использовали фейерверки против правоохранителей.

Серьезных пострадавших нет.

Беспорядки также прошли в Лионе.

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Французские правоохранители провели более 140 задержаний в Париже и его ближайших пригородах на фоне беспорядков после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата мира по футболу, сообщает радио RMC со ссылкой на источник в ведомстве.

Во вторник сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев.

"В Париже и его пригородах на фоне матча имели место инциденты. По предварительным итогам... 141 человек были задержаны на фоне матча", - передает канал.

Основной причиной задержаний стало использование нарушителями фейерверков против правоохранителей. Отмечается, что серьезных пострадавших нет.