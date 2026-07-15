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"Поможет выиграть Кубок": Федоров о контракте Овечкина с "Вашингтоном" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:02 15.07.2026 (обновлено: 09:44 15.07.2026)
"Поможет выиграть Кубок": Федоров о контракте Овечкина с "Вашингтоном"

Федоров назвал продление Овечкиным контракта с "Вашингтоном" правильным

© пресс-служба НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© пресс-служба НХЛ
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Федоров назвал правильным решение Александра Овечкина подписать новый контракт с "Вашингтоном".
  • Сезон-2026/27 станет для Александра Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.
  • Федоров выразил уверенность, что Овечкин внесет свой вклад в борьбу за Кубок Стэнли.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости назвал правильным решение нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина подписать новый контракт со столичным клубом.
Овечкин в июле подписал однолетний контракт с "Вашингтоном". Сезон-2026/27 станет для россиянина 22-м в карьере в НХЛ.
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"Я очень рад за Сашу. Он принял абсолютно правильное решение. Представляю, как ему это далось. Перед предыдущим сезоном мы виделись летом, и было понятно, что ему тяжело играть на таком высоком уровне и что очень важно и о чем все напрасно забывают, под столь огромным давлением, когда все взгляды и объективы телекамер направлены только на Сашу. Рад, что он согласился сыграть еще один сезон в НХЛ. Он внесет свою лепту, правильно поработает над своими индивидуальными моментами и поможет команде выиграть Кубок Стэнли. Легких путей мы не ищем: возраст и травмы дают о себе знать, равно как и психологическая составляющая. Но Саша очень порадовал своим решением", - сказал Федоров.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Кэпиталз" с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте в среду на сайте РИА Новости.
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