"Поможет выиграть Кубок": Федоров о контракте Овечкина с "Вашингтоном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Федоров назвал правильным решение Александра Овечкина подписать новый контракт с "Вашингтоном".
- Сезон-2026/27 станет для Александра Овечкина 22-м в карьере в НХЛ.
- Федоров выразил уверенность, что Овечкин внесет свой вклад в борьбу за Кубок Стэнли.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости назвал правильным решение нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина подписать новый контракт со столичным клубом.
Овечкин в июле подписал однолетний контракт с "Вашингтоном". Сезон-2026/27 станет для россиянина 22-м в карьере в НХЛ.
"Я очень рад за Сашу. Он принял абсолютно правильное решение. Представляю, как ему это далось. Перед предыдущим сезоном мы виделись летом, и было понятно, что ему тяжело играть на таком высоком уровне и что очень важно и о чем все напрасно забывают, под столь огромным давлением, когда все взгляды и объективы телекамер направлены только на Сашу. Рад, что он согласился сыграть еще один сезон в НХЛ. Он внесет свою лепту, правильно поработает над своими индивидуальными моментами и поможет команде выиграть Кубок Стэнли. Легких путей мы не ищем: возраст и травмы дают о себе знать, равно как и психологическая составляющая. Но Саша очень порадовал своим решением", - сказал Федоров.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Кэпиталз" с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте в среду на сайте РИА Новости.