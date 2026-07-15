В Воронежской и Липецкой областях отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Липецкой области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев также объявил об отмене ракетной опасности в регионе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Липецкой и Воронежской областях, сообщили главы регионов.
"Отбой ракетной опасности", - написал липецкий губернатор Игорь Артамонов в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил, что в его регионе отбой ракетной опасности.