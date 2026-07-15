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Онищенко объяснил, как правильно использовать капли для носа - РИА Новости, 15.07.2026
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14:11 15.07.2026
Онищенко объяснил, как правильно использовать капли для носа

Онищенко призвал использовать капли для носа строго по назначению врача

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкЗаместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко подчеркнул, что любое лекарство, включая капли для носа, нужно использовать строго по назначению врача и в соответствии с инструкцией.
  • Москвичка могла повредить носовую перегородку из-за несоблюдения правил использования спрея от насморка или применения некачественного препарата.
  • Онищенко посоветовал москвичке пройти дополнительные обследования на скрытые патологии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Любое лекарство, в том числе капли для носа, нужно использовать строго по назначению врача и в соответствии с инструкцией, применение препарата в больших дозах является ядом для организма, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что москвичка якобы прожгла себе дыру в носовой перегородке спреем от насморка.
"Это яркий пример того, как человек сам себя наказал, не соблюдая правила использования медицинского препарата для лечения насморка или пользовался априори некачественным препаратом. Но и в первом, и во втором случае у нас есть повод, чтобы предостеречь наших граждан. Любое лекарство, даже безрецептурное, нужно использовать только по назначению врача и строго в соответствии с теми дозировками и курсами лечения, которые написаны в утвержденной Минздравом инструкции по применению данного изделия", - сказал Онищенко, комментируя случай москвички, у которой появилась дырка в носу, предположительно, из-за использования капель.
Он также отметил, что возможно препарат, который применяла москвичка, содержал спиртовые компоненты. Так, при длительном применении не по инструкции подобные средства могут, по его словам, повлечь за собой такие негативные последствия. Онищенко посоветовал москвичке пройти дополнительные обследования на скрытые патологии, которые также могли привести к этому состоянию.
"Спрей от насморка - это медицинский препарат. Мы исходим из того, что любое лекарство в лечебных дозах - это лекарство, а в больших дозах - это яд. Тут надо разбираться, что это, некачественный продукт или действительно использование с нарушением дозировок и курсов лечения", - заключил академик.
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