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Реабилитация после протезирования конечностей стала доступна по ОМС - РИА Новости, 15.07.2026
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17:49 15.07.2026
Реабилитация после протезирования конечностей стала доступна по ОМС

В России стала доступна реабилитация после протезирования конечностей по ОМС

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов стала доступна по ОМС в России.
  • Новые методы реабилитации помогают пациентам, перенесшим ампутацию, быстрее адаптироваться и восстановить мобильность.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов стала доступна по ОМС в России, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей. В частности, теперь в рамках ОМС доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов", - сказал Баланин.
Он добавил, что это особенно важно для пациентов, перенесших ампутацию. По его словам, реабилитация с использованием современных технологий помогает им быстрее адаптироваться, восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.
Ранее Баланин рассказал агентству, что в базовую программу ОМС в 2026 году вошли 14 новых методов лечения.
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Хорошие новостиОбществоРоссияИлья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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