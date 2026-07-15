Реабилитация после протезирования конечностей стала доступна по ОМС

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов стала доступна по ОМС в России, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

Он добавил, что это особенно важно для пациентов, перенесших ампутацию. По его словам, реабилитация с использованием современных технологий помогает им быстрее адаптироваться, восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.