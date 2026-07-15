Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы.
- В Одесской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 15 июл —- РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прозвучали взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Накануне вечером в Минобороны России сообщили о новых ударах по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. В частности, были поражены три сухогруза на рейде одесского порта. Также удары пришлись по объектам в порту Южный.
Ранее в тот же день операторы дронов поразили два сухогруза, а авиация ударила по объектам логистического центра компании "МигТранс", бензовозу и 12 грузовикам, перевозившим ГСМ и грузы военного назначения.
Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18