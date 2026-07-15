В Одессе прогремели взрывы.

Ранее в тот же день операторы дронов поразили два сухогруза, а авиация ударила по объектам логистического центра компании "МигТранс", бензовозу и 12 грузовикам, перевозившим ГСМ и грузы военного назначения.

Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.