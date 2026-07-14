Российские военные поразили три сухогруза в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области, задействованной в интересах ВСУ.
- Ударные дроны поразили три сухогруза на рейде порта Одесса.
- В порту Южный удары высокоточным оружием пришлись по складам и резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса", — рассказали там.
Тем временем в порту Южный удары высокоточным оружием воздушного базирования пришлись по:
- объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов;
- пяти резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.
Ранее сегодня российские операторы дронов поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. А авиация ударила по объектам логистического центра компании "МигТранс", бензовозу и 12 грузовикам, перевозившим ГСМ и грузы военного назначения.
Гендиректор "Укроборонпрома" заявил об отставке
Вчера, 15:47
Минувшей ночью там же целями военных стали склады ГСМ, сухогруз и танкер. Также групповые удары наносили по заводам в Киеве, производившим ракеты и беспилотники.
Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18