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Российские военные поразили три сухогруза в Одесской области - РИА Новости, 14.07.2026
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18:57 14.07.2026 (обновлено: 19:33 14.07.2026)
Российские военные поразили три сухогруза в Одесской области

ВС России поразили еще три сухогруза на рейде порта Одесса

© СоцсетиСудно горит у берегов Одессы
Судно горит у берегов Одессы - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Соцсети
Судно горит у берегов Одессы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области, задействованной в интересах ВСУ.
  • Ударные дроны поразили три сухогруза на рейде порта Одесса.
  • В порту Южный удары высокоточным оружием пришлись по складам и резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские войска продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
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"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса", — рассказали там.

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Тем временем в порту Южный удары высокоточным оружием воздушного базирования пришлись по:
  • объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов;
  • пяти резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения украинских боевиков.
Ранее сегодня российские операторы дронов поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса. А авиация ударила по объектам логистического центра компании "МигТранс", бензовозу и 12 грузовикам, перевозившим ГСМ и грузы военного назначения.
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Минувшей ночью там же целями военных стали склады ГСМ, сухогруз и танкер. Также групповые удары наносили по заводам в Киеве, производившим ракеты и беспилотники.
Как подчеркивали в Минобороны, армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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