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Новак указал на приоритет снабжения топливом автотранспорта торговых сетей - РИА Новости, 16.07.2026
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14:58 15.07.2026 (обновлено: 00:36 16.07.2026)
Новак указал на приоритет снабжения топливом автотранспорта торговых сетей

Новак: крупные торговые сети необходимо снабжать топливом в приоритете

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти и бизнес работают над обеспечением автотранспорта для торговых сетей топливом в приоритетном порядке.
  • На совещании по ситуации на топливном рынке РФ обсуждалась необходимость приоритетной заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных торговых сетей.
  • Правительство РФ приняло меры для улучшения ситуации с поставками топлива, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставление налоговых стимулов для импорта топлива и роста его производства в России.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство и представители бизнеса совместно занимаются вопросом приоритетного обеспечения топливом автотранспорта торговых сетей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке", - заявил Новак в интервью ИС "Вести" после совещания по ситуации на топливном рынке РФ.
По словам Новака, в ходе встречи обсуждалась необходимость в первоочередном порядке обеспечивать заправку транспорта, задействованного в доставке продовольствия для крупных торговых сетей. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы избежать просрочки продуктов и роста затрат, которые бы сказались на конечных ценах товаров.
Он также напомнил, что в России этим летом наблюдаются перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистических цепочках. Для стабилизации ситуации правительство уже приняло ряд мер, включая введение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, а также предоставление налоговых льгот для стимулирования импорта и увеличения внутреннего производства топлива.
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