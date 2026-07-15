Новак указал на приоритет снабжения топливом автотранспорта торговых сетей

По словам Новака, в ходе встречи обсуждалась необходимость в первоочередном порядке обеспечивать заправку транспорта, задействованного в доставке продовольствия для крупных торговых сетей. Он отметил, что это необходимо для того, чтобы избежать просрочки продуктов и роста затрат, которые бы сказались на конечных ценах товаров.