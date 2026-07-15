Николаев: участие агропрома в "Дне поля" говорит о его доверии Чувашии

Николаев: участие агропрома в "Дне поля" говорит о его доверии Чувашии

© Фото : Пресс-служба правительства Республики Чувашия Николаев: участие агропрома в "Дне поля" говорит о его доверии Чувашии

Николаев: участие агропрома в "Дне поля" говорит о его доверии Чувашии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Участие представителей агропромышленного сообщества в "Дне поля — 2026" говорит о доверии к аграрному потенциалу Чувашии и признании региона одной из ведущих площадок для демонстрации разработок в области селекции, заявил глава республики Олег Николаев.

На базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства (Чувашский НИИСХ) в Цивильском муниципальном округе открылась ХХI республиканская выставка-демонстрация "День поля – 2026".

На площадке собрались представители 57 организаций из 11 субъектов страны. В республику приехали селекционеры, отраслевые эксперты, руководители аграрных предприятий, преподаватели профильных вузов и молодые специалисты.

Новые разработки в области ведения сельского хозяйства представили 32 компании, продемонстрировав более 200 единиц специализированных машин.

"Участие представителей агропромышленного сообщества — от селекционеров и руководителей крупных хозяйств до молодых специалистов и выпускников "Школы фермера" — говорит о высоком доверии к аграрному потенциалу Чувашии и признании нашей республики одной из ведущих площадок для демонстрации новейших разработок в области селекции. И это доверие подкрепляется живым интересом к нашему опыту и готовностью перенимать лучшие практики. Такое взаимодействие — залог устойчивого развития всего агропромышленного комплекса страны", — приводит слова Николаева пресс-служба правительства Чувашии.

Состоялась традиционная презентация "Клуба Агро-100", в ходе которой были названы самые эффективные сельскохозяйственные предприятия республики. Сертификаты получили лучшие выпускники Школы фермера 2026 года. В рамках "Дня поля — 2026" прошла и церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Женщины в АПК".

"Мы видим, как много талантливых и неравнодушных людей готовы строить и развивать свои сельские территории. Наша задача — прислушаться к их идеям и поддержать инициативы, которые лягут в основу работы правительства по развитию села. Такие проекты, как "Школа фермера" или "Женщины в АПК" помогают выявить лидеров. "Клуб Агро-100" — это высшая лига нашего сельского хозяйства, признание реальных экономических успехов предприятий агропрома. Сегодня мы создаем ориентир для всей отрасли, показывая примеры высокой производительности труда и рентабельности", — отметил заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства региона Андрей Макушев.

На деляночных посевах Чувашский НИИСХ представил экспозицию — 254 образца сельскохозяйственных культур. Среди озимых — рожь и тритикале — искусственно созданный гибрид пшеницы и ржи. Интерес участников вызвали делянки с многочисленными современными сортами яровой пшеницы, ячменя, овса, сои, гречихи и других культур. Специалисты в области растениеводства рассказали о том, как подбирать сорта, максимально адаптированные к местным климатическим условиям.

В пресс-службе уточнили, что использование инновационных технологий для получения высоких урожаев, модернизация технопарка, наличие квалифицированных кадров отвечают задачам национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".