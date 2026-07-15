Николаев: участие агропрома в "Дне поля" говорит о его доверии Чувашии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Участие представителей агропромышленного сообщества в "Дне поля — 2026" говорит о доверии к аграрному потенциалу Чувашии и признании региона одной из ведущих площадок для демонстрации разработок в области селекции, заявил глава республики Олег Николаев.
На базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства (Чувашский НИИСХ) в Цивильском муниципальном округе открылась ХХI республиканская выставка-демонстрация "День поля – 2026".
На площадке собрались представители 57 организаций из 11 субъектов страны. В республику приехали селекционеры, отраслевые эксперты, руководители аграрных предприятий, преподаватели профильных вузов и молодые специалисты.
Новые разработки в области ведения сельского хозяйства представили 32 компании, продемонстрировав более 200 единиц специализированных машин.
"Участие представителей агропромышленного сообщества — от селекционеров и руководителей крупных хозяйств до молодых специалистов и выпускников "Школы фермера" — говорит о высоком доверии к аграрному потенциалу Чувашии и признании нашей республики одной из ведущих площадок для демонстрации новейших разработок в области селекции. И это доверие подкрепляется живым интересом к нашему опыту и готовностью перенимать лучшие практики. Такое взаимодействие — залог устойчивого развития всего агропромышленного комплекса страны", — приводит слова Николаева пресс-служба правительства Чувашии.
Состоялась традиционная презентация "Клуба Агро-100", в ходе которой были названы самые эффективные сельскохозяйственные предприятия республики. Сертификаты получили лучшие выпускники Школы фермера 2026 года. В рамках "Дня поля — 2026" прошла и церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Женщины в АПК".
"Мы видим, как много талантливых и неравнодушных людей готовы строить и развивать свои сельские территории. Наша задача — прислушаться к их идеям и поддержать инициативы, которые лягут в основу работы правительства по развитию села. Такие проекты, как "Школа фермера" или "Женщины в АПК" помогают выявить лидеров. "Клуб Агро-100" — это высшая лига нашего сельского хозяйства, признание реальных экономических успехов предприятий агропрома. Сегодня мы создаем ориентир для всей отрасли, показывая примеры высокой производительности труда и рентабельности", — отметил заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства региона Андрей Макушев.
На деляночных посевах Чувашский НИИСХ представил экспозицию — 254 образца сельскохозяйственных культур. Среди озимых — рожь и тритикале — искусственно созданный гибрид пшеницы и ржи. Интерес участников вызвали делянки с многочисленными современными сортами яровой пшеницы, ячменя, овса, сои, гречихи и других культур. Специалисты в области растениеводства рассказали о том, как подбирать сорта, максимально адаптированные к местным климатическим условиям.
В пресс-службе уточнили, что использование инновационных технологий для получения высоких урожаев, модернизация технопарка, наличие квалифицированных кадров отвечают задачам национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Организаторами выставки выступили Минсельхоз Чувашии, АУ ЧР "Агро-Инновации", Чувашский НИИСХ — филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока совместно с администрацией Цивильского муниципального округа при поддержке правительства Чувашской Республики.