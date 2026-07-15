Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мигранты, приезжающие в Россию, в будущем будут обязаны приобрести телефон, в котором будет их электронный профиль.
- Так правоохранительные органы смогут отслеживать их перемещение по стране.
- Это также позволит предупреждать иностранцев об истечении сроков пребывания и необходимости посетить определенные ведомства.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мигрантов при приезде в Россию в будущем обяжут приобретать телефон, с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении, заявил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
"Каждый мигрант, который приезжает сюда, особенно трудовые или надолго, при регистрации будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль", — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.
Таким образом, иностранцы не смогут сменить место жительства или переехать в другой населенный пункт бесконтрольно, подчеркнул Зубов.
По его словам, при этом также появится возможность предупреждать их, например, об истечении срока нахождения в стране или необходимости прибыть куда-либо.
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