Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мигрантов при приезде в Россию в будущем обяжут приобретать телефон, с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении, заявил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.