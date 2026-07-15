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Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию - РИА Новости, 15.07.2026
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17:56 15.07.2026 (обновлено: 19:57 15.07.2026)
Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию

Зубов: мигранты в будущем должны будут иметь телефон с электронным профилем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИностранные граждане подают заявку на сдачу тестирования для получения вида на жительство
Иностранные граждане подают заявку на сдачу тестирования для получения вида на жительство - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Иностранные граждане подают заявку на сдачу тестирования для получения вида на жительство. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигранты, приезжающие в Россию, в будущем будут обязаны приобрести телефон, в котором будет их электронный профиль.
  • Так правоохранительные органы смогут отслеживать их перемещение по стране.
  • Это также позволит предупреждать иностранцев об истечении сроков пребывания и необходимости посетить определенные ведомства.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мигрантов при приезде в Россию в будущем обяжут приобретать телефон, с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении, заявил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
"Каждый мигрант, который приезжает сюда, особенно трудовые или надолго, при регистрации будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль", — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.
Таким образом, иностранцы не смогут сменить место жительства или переехать в другой населенный пункт бесконтрольно, подчеркнул Зубов.
По его словам, при этом также появится возможность предупреждать их, например, об истечении срока нахождения в стране или необходимости прибыть куда-либо.
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