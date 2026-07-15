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В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку - РИА Новости, 15.07.2026
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13:31 15.07.2026 (обновлено: 13:39 15.07.2026)
В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку

"Продавец рыбы" с ребенком обокрали пустившую их выпить воды москвичку

© Петровка, 38/MAXМужчина с ребенком, похитивший деньги у пенсионерки в Москве
Мужчина с ребенком, похитивший деньги у пенсионерки в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Петровка, 38/MAX
Мужчина с ребенком, похитивший деньги у пенсионерки в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прохожий с ребенком попали в квартиру к пенсионерке в Москве под предлогом утоления жажды.
  • Злоумышленник похитил у пенсионерки 27 тысяч рублей.
  • Уроженец Волгограда задержан, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прохожий с ребенком под предлогом утоления жажды попали в квартиру к пенсионерке в Москве и похитили у нее 27 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщили в столичном главке МВД РФ.
К женщине на улице обратился неизвестный мужчина с ребенком и предложил приобрести рыбу, однако из-за высокой цены пенсионерка отказалась от покупки. Тут фигурант заявил, что готов подарить женщине рыбу и красную икру, а ребенок - что хочет попить воды.
"Пенсионерка пригласила мужчину с ребенком в свою квартиру, чтобы дать несовершеннолетнему воды. Однако в помещении злоумышленник оставил продукты на кухне и пошел осматривать квартиру. После их ухода женщина обнаружила пропажу денежных средств в размере 27 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержан уроженец Волгограда, возбуждено уголовное дело о краже, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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