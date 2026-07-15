В Москве мужчина с ребенком обокрал пенсионерку

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прохожий с ребенком под предлогом утоления жажды попали в квартиру к пенсионерке в Москве и похитили у нее 27 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщили в столичном главке МВД РФ.

К женщине на улице обратился неизвестный мужчина с ребенком и предложил приобрести рыбу, однако из-за высокой цены пенсионерка отказалась от покупки. Тут фигурант заявил, что готов подарить женщине рыбу и красную икру, а ребенок - что хочет попить воды.