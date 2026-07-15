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Минцифры рассказало, как банки смогут компенсировать ущерб от мошенников - РИА Новости, 15.07.2026
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08:25 15.07.2026 (обновлено: 09:38 15.07.2026)
Минцифры рассказало, как банки смогут компенсировать ущерб от мошенников

Минцифры: россияне получат право на компенсацию от банка при обмане мошенниками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертва мошенничества сможет обратиться в банк и сообщить о переводе денег под влиянием мошенников, после чего кредитная организация проверит информацию.
  • Банк при выявлении ошибки возместит ущерб или направит обращение оператору связи, если его действия были корректны.
  • Оператор связи проводит проверку и выплачивает компенсацию гражданину, если ошибка была допущена на его стороне.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жертва мошенничества сможет обратиться в банк и сообщить, что перевод денег был совершен под влиянием мошенников, после чего кредитная организация проверит информацию и при выявлении ошибки возместит ущерб, либо в случае своих корректных действий направит обращение оператору связи, такой порядок предусмотрен разработанным Минцифры РФ проектом постановления, сообщила пресс-служба ведомства.
Граждане имеют право на компенсацию от банка или оператора связи в случае, если переведут деньги мошенникам в результате телефонного обмана - эта мера прописана во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Проектом постановления правительства утверждается порядок и сроки получения такой компенсации.
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"Операторы и банки будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников... Человек обращается в банк и сообщает, что перевод был совершен под влиянием мошенников. Банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи", - говорится в сообщении ведомства.
Затем оператор связи проводит свою проверку и выясняет, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять меры. Если выясняется, что именно на стороне оператора была допущена ошибка и подозрительный номер не был обнаружен, оператор связи выплачивает компенсацию гражданину.
Если решение по обращению гражданина положительное, банк либо оператор связи возмещает ущерб в течение 30 дней, а в случае трансграничного перевода денежных средств – в течение 60 дней. В случае несогласия решение может быть оспорено, добавили в ведомство.
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