Минцифры рассказало, как банки смогут компенсировать ущерб от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Жертва мошенничества сможет обратиться в банк и сообщить о переводе денег под влиянием мошенников, после чего кредитная организация проверит информацию.

Банк при выявлении ошибки возместит ущерб или направит обращение оператору связи, если его действия были корректны.

Оператор связи проводит проверку и выплачивает компенсацию гражданину, если ошибка была допущена на его стороне.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жертва мошенничества сможет обратиться в банк и сообщить, что перевод денег был совершен под влиянием мошенников, после чего кредитная организация проверит информацию и при выявлении ошибки возместит ущерб, либо в случае своих корректных действий направит обращение оператору связи, такой порядок предусмотрен разработанным Минцифры РФ проектом постановления, сообщила пресс-служба ведомства.

Граждане имеют право на компенсацию от банка или оператора связи в случае, если переведут деньги мошенникам в результате телефонного обмана - эта мера прописана во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Проектом постановления правительства утверждается порядок и сроки получения такой компенсации.

"Операторы и банки будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников... Человек обращается в банк и сообщает, что перевод был совершен под влиянием мошенников. Банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи", - говорится в сообщении ведомства.

Затем оператор связи проводит свою проверку и выясняет, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять меры. Если выясняется, что именно на стороне оператора была допущена ошибка и подозрительный номер не был обнаружен, оператор связи выплачивает компенсацию гражданину.