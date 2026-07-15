Минцифры разработало критерии для включения номеров в "Антифрод"

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры разработало критерии для включения абонентских номеров мошенников в ГИС "Антифрод".

Под контроль будут попадать номера, с которых отправляются поддельные сообщения и которые используются для незаконных массовых обзвонов.

Если абонентский номер попадет в базу по ошибке, абонент сможет исключить себя из списка.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минцифры РФ разработало критерии для включения абонентских номеров мошенников в ГИС "Антифрод", следует из подготовленного проекта постановления, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проектом постановления предлагается утвердить критерии, по которым абонентские номера будут относиться либо к использующимся мошенниками, либо к тем, на которые совершаются атаки. Это позволит быстрее выявлять подозрительные контакты и блокировать их использование в схемах обмана", - говорится в сообщении министерства.

Например, под контроль будут попадать номера, с которых отправляются поддельные сообщения якобы от "Госуслуг", а также те, которые используются для незаконных массовых обзвонов.

Такая настройка антифрода позволит заранее обнаруживать опасные абонентские номера, оперативно сигнализировать о рисках, а в критичных ситуациях - сразу блокировать их, тем самым повышая защиту граждан от телефонных мошенников, добавили в Минцифры.

При этом если абонентский номер попадет в базу по ошибке, абонент сможет исключить себя из списка.