Минцифры разработало критерии для включения номеров в "Антифрод"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры разработало критерии для включения абонентских номеров мошенников в ГИС "Антифрод".
- Под контроль будут попадать номера, с которых отправляются поддельные сообщения и которые используются для незаконных массовых обзвонов.
- Если абонентский номер попадет в базу по ошибке, абонент сможет исключить себя из списка.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минцифры РФ разработало критерии для включения абонентских номеров мошенников в ГИС "Антифрод", следует из подготовленного проекта постановления, сообщила пресс-служба ведомства.
"Проектом постановления предлагается утвердить критерии, по которым абонентские номера будут относиться либо к использующимся мошенниками, либо к тем, на которые совершаются атаки. Это позволит быстрее выявлять подозрительные контакты и блокировать их использование в схемах обмана", - говорится в сообщении министерства.
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Например, под контроль будут попадать номера, с которых отправляются поддельные сообщения якобы от "Госуслуг", а также те, которые используются для незаконных массовых обзвонов.
Такая настройка антифрода позволит заранее обнаруживать опасные абонентские номера, оперативно сигнализировать о рисках, а в критичных ситуациях - сразу блокировать их, тем самым повышая защиту граждан от телефонных мошенников, добавили в Минцифры.
При этом если абонентский номер попадет в базу по ошибке, абонент сможет исключить себя из списка.
ГИС "Антифрод" помогает выявлять и пресекать мошенничество, связанное с использованием информационных технологий. К системе подключены банки, операторы связи и другие организации, которые в автоматическом режиме обмениваются данными, чтобы скоординировать действия в борьбе с киберпреступлениями.