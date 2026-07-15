"В Думе должны сидеть умные": Тарасова разнесла Милонова, защищая Плющенко

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"Мне кажется, что у Милонова должны быть задачи, связанные с проблемой в нашей стране, и он должен быть занят этим. Но, видимо, у него много свободного времени и он не до конца занят тем, что ему поручили. Поэтому он решил заняться Женей. У Жени сын, и они отдают его туда, где ему будет легче выйти на различные чемпионаты – вот и все. Я не понимаю, в чем дело и почему у кого-то возникают вопросы. Меня это поражает. Совершенно безобразные слова позволяют себе. Вроде бы в Государственной думе должны сидеть тонкие, умные и грамотные люди", - сказала Тарасова.