"В Думе должны сидеть умные": Тарасова разнесла Милонова, защищая Плющенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал тренера Евгения Плющенко, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.
- Татьяна Тарасова назвала слова Милонова безобразными и выразила недоумение по поводу его высказываний.
- Тарасова считает, что депутаты Госдумы должны быть заняты решением проблем страны, а не критикой спортсменов.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Депутат Госдумы Виталий Милонов позволил себе безобразные слова в адрес двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявил, что фигурное катание в России деградирует. Милонов в СМИ раскритиковал тренера, назвав его "приспособленцем" и обвинив в неуважении к России.
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"Мне кажется, что у Милонова должны быть задачи, связанные с проблемой в нашей стране, и он должен быть занят этим. Но, видимо, у него много свободного времени и он не до конца занят тем, что ему поручили. Поэтому он решил заняться Женей. У Жени сын, и они отдают его туда, где ему будет легче выйти на различные чемпионаты – вот и все. Я не понимаю, в чем дело и почему у кого-то возникают вопросы. Меня это поражает. Совершенно безобразные слова позволяют себе. Вроде бы в Государственной думе должны сидеть тонкие, умные и грамотные люди", - сказала Тарасова.