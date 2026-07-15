Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч 1/2 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/2 финала чемпионата мира против команды Англии.
- Победитель противостояния Англия — Аргентина сыграет с испанцами в финале, который пройдет в Нью-Йорке 19 июля.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нападающий Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/2 финала чемпионата мира против команды Англии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В составе сборной Аргентины с первых минут выйдут: Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан), Джулиано Симеоне.
В финале победитель противостояния Англия - Аргентина сыграет с испанцами. Матч за титул чемпионата мира пройдет в Нью-Йорке 19 июля.