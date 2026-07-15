Олимпийскую чемпионку из России тронуло поражение Криштиану Роналду на ЧМ

"Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт - лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно", - сказала Мельникова.