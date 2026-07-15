Олимпийскую чемпионку из России тронуло поражение Криштиану Роналду на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангелина Мельникова выразила надежду на то, что Криштиану Роналду не завершит карьеру.
- По ее словам, его история должна завершиться феерично.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что 41-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не завершит карьеру.
Сборная Португалии 6 июля проиграла команде Испании (0:1) в матче 1/8 финала мирового первенства, проходящего в США, Канаде и Мексике. Днем ранее Роналду заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. После игры португалец был замечен со слезами на глазах.
06 июля 2026 • начало в 22:00
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"Меня больше тронула сама спортивная история. Как спортсмен я прочувствовала, что он испытывает от такого поражения, которое действительно ударило ему глубоко в душу. Конечно, хотелось бы, чтобы его история завершилась феерично. Но спорт - лучший драматург, не всегда заканчивается так, как мы хотим. Но надеюсь, что он продолжит свою карьеру и все завершится успешно", - сказала Мельникова.