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Мбаппе прокомментировал поражение Франции в полуфинале ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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01:54 15.07.2026 (обновлено: 08:11 15.07.2026)
Мбаппе прокомментировал поражение Франции в полуфинале ЧМ

Мбаппе: мы не показали свою игру в полуфинале ЧМ с испанцами

© FIFAКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© FIFA
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что его команде не удалось ни тактически, ни технически показать свою игру в полуфинале чемпионата мира против испанцев.
Во вторник сборная Франции проиграла в Далласе команде Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Французам предстоит провести 18 июля матч за третье место против проигравшей команды в паре Англия - Аргентина.
"Мы не показали ту игру, которую хотели, ни тактически, ни технически, ни по общему уровню. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты проигрываешь. Испания придерживалась своего плана, который их и отличает: команда, которая любит контролировать мяч и диктовать темп. Было слишком много технических ошибок, мы не знали, как навредить им в самый нужный момент. Я испытываю огромное разочарование, не могу выразить это словами. Нам нужно будет прийти в себя, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет", - приводит слова Мбаппе Marca.
"Мы позволили им диктовать темп, нам нужно было перехватить инициативу, и именно здесь мы потерпели неудачу. У Фабиана (Руиса) и Родри было слишком много времени, в нашем прессинге не хватало взаимопонимания. Нам нужно было играть один на один, заставлять их бегать вместе с нами, потому что они - команда, которая не любит бегать без мяча. И даже когда мы отбирали мяч, технически, первые пасы, первые касания были не на уровне полуфинала чемпионата мира. В итоге результат - поражение", - добавил форвард "Реала".
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