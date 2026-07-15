Мбаппе прокомментировал поражение Франции в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что его команде не удалось ни тактически, ни технически показать свою игру в полуфинале чемпионата мира против испанцев.

Во вторник сборная Франции проиграла в Далласе команде Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Французам предстоит провести 18 июля матч за третье место против проигравшей команды в паре Англия - Аргентина.

"Мы не показали ту игру, которую хотели, ни тактически, ни технически, ни по общему уровню. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты проигрываешь. Испания придерживалась своего плана, который их и отличает: команда, которая любит контролировать мяч и диктовать темп. Было слишком много технических ошибок, мы не знали, как навредить им в самый нужный момент. Я испытываю огромное разочарование, не могу выразить это словами. Нам нужно будет прийти в себя, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет", - приводит слова Мбаппе Marca.