Стало известно, где пройдет матч открытия ЧМ-2027 по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч открытия чемпионата мира по хоккею 2027 года пройдет на футбольном стадионе в Гельзенкирхене 13 мая.
- В матче открытия встретятся сборные Германии и Швейцарии, а турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме в мае 2027 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Матч открытия чемпионата мира по хоккею 2027 года пройдет на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме в мае 2027 года. Ранее IIHF опубликовала состав групп на это соревнование, куда не была включена сборная России.
В матче открытия, который пройдет 13 мая, за день до официального старта турнира, встретятся сборные Германии и Швейцарии. "Вестфаленштадион", вмещающий 61 574 зрителя, уже принимал стартовый матч чемпионата мира по хоккею в 2010 году, тогда Германия победила сборную США со счетом 2:1 в овертайме.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.