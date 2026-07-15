Молодежная сборная России по хоккею перед матчем на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Матч открытия чемпионата мира по хоккею 2027 года пройдет на футбольном стадионе в Гельзенкирхене 13 мая.

В матче открытия встретятся сборные Германии и Швейцарии, а турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме в мае 2027 года.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Матч открытия чемпионата мира по хоккею 2027 года пройдет на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, сообщается на Матч открытия чемпионата мира по хоккею 2027 года пройдет на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме в мае 2027 года. Ранее IIHF опубликовала состав групп на это соревнование, куда не была включена сборная России.

В матче открытия, который пройдет 13 мая, за день до официального старта турнира, встретятся сборные Германии и Швейцарии. "Вестфаленштадион", вмещающий 61 574 зрителя, уже принимал стартовый матч чемпионата мира по хоккею в 2010 году, тогда Германия победила сборную США со счетом 2:1 в овертайме.