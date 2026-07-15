Макрон поздравил сборную Испании с победой в полуфинале ЧМ

ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил сборную Испании, одержавшую в полуфинальном матче чемпионата мира победу над французской командой.
"Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо (сборной Франции – ред.) за то, что они самоотверженно защищали цвета нашей страны. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молодая и у неё большое будущее", - написал Макрон на своей странице в социальной сети Х.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В другом полуфинале в среду встретятся сборные Англии и Аргентины.