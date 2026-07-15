Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 15.07.2026 (обновлено: 23:09 15.07.2026)
МАГАТЭ призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты

МАГАТЭ призвало немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и их сотрудников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ призвало немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников.
  • Россия проинформировала МАГАТЭ о гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара БПЛА вблизи станции.
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников после удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.
МАГАТЭ сообщило в среду, что Россия проинформировала его о гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара БПЛА вблизи станции.
«
"МАГАТЭ призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников", - приводит агентство заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Ранее в среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Главный инженер ЗАЭС погиб при атаке украинского дрона
Вчера, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭРоссияАлександра ЯковлеваАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала