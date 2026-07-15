Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ призвало немедленно прекратить атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников.
- Россия проинформировала МАГАТЭ о гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара БПЛА вблизи станции.
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников после удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.
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"МАГАТЭ призывает немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты или вблизи них, а также на их сотрудников", - приводит агентство заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Ранее в среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.