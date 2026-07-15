В ЛНР за сутки от ударов ВСУ погибли два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в ЛНР от ударов ВСУ за прошедшие сутки.

В селе Смоляниново БПЛА атаковал гражданский грузовой автомобиль, погиб водитель, ранения получили трое мужчин.

В Кременском муниципальном округе, Сватово, Зоринске и вблизи Северодонецка зафиксированы удары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в ЛНР от ударов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"ВФУ продолжают терроризировать мирных жителей. К несчастью, за прошедшие сутки в республике есть жертвы и пострадавшие", - написал Пасечник в канале на платформе " Макс ".

Глава региона уточнил, что в селе Смоляниново вражеский БПЛА прицельно атаковал гражданский грузовой автомобиль, на котором доставляли продукты в магазины. Погиб 31-летний водитель. Ранения получили 31-летний и 27-летний экспедиторы, а также 37-летний мужчина, который находился рядом.

В Кременском муниципальном округе ВСУ ударили по двум мотоциклистам, один из которых погиб от полученных травм, второй ранен. Также осколочные ранения получил мужчина, находившийся около магазина в эпицентре взрыва. Аналогичный случай произошел в Сватово - ранен велосипедист.

Другой удар ВСУ нанесли вблизи остановки общественного транспорта в Зоринске Перевальского муниципального округа. Там ранения получили 33-летний и 41-летний мужчины.

Вблизи Северодонецка БПЛА ударил по автомобилю ритуальных услуг. Ранен 55-летний водитель.