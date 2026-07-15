КСИР заявил об ударах по объектам ВС США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об ударах по американским военным объектам в странах Ближнего Востока.
- В рамках операции "Наср-2" целями стали ангары с истребителями, ракетные системы и инфраструктура 5-го флота ВМС США.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
"В рамках четвертой волны операции "Наср-2" главный центр материально-технического обеспечения армии США в Западной Азии, находящийся в Мина-Абдалле в Кувейте, был сожжен", — говорится в публикации IRIB.
Кроме того, ночью КСИР поразил:
Центральное командование ВС США, в свою очередь, отчиталось об очередной серии атак по целям около Ормузского пролива и иранского побережья.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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