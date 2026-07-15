Кирьяков заявил, что арбитры не подсуживают Аргентине на ЧМ-2026

"Симпатия присутствует всегда, это понятно, но какого-то заговора в пользу сборной Аргентины абсолютно точно нет, это исключено. Не знаю, кем нагнетается эта ситуация. Понятно, что любой бонус от арбитров может повлиять на ход матча, но арбитры осознают, насколько пристально за ними будут следить и болельщики, и специалисты, и руководство ФИФА, и журналисты. Так что это все больше разговоры", - сказал Кирьяков.