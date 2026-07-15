Кирьяков заявил, что арбитры не подсуживают Аргентине на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что не верит в заговор в пользу сборной Аргентины на чемпионате мира.
- По его словам, арбитры осознают, насколько пристально за ними будут следить болельщики, специалисты, руководство ФИФА и журналисты.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что не верит в заговор в пользу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.
"Симпатия присутствует всегда, это понятно, но какого-то заговора в пользу сборной Аргентины абсолютно точно нет, это исключено. Не знаю, кем нагнетается эта ситуация. Понятно, что любой бонус от арбитров может повлиять на ход матча, но арбитры осознают, насколько пристально за ними будут следить и болельщики, и специалисты, и руководство ФИФА, и журналисты. Так что это все больше разговоры", - сказал Кирьяков.
"Задача арбитров - не допустить ошибки, и вряд ли они будут, потому что система VAR очень сильно им помогает. Неправильные решения быстро отменяются и принимаются верные. Думаю, все будет чисто и все будет решаться на футбольном поле", - добавил он.