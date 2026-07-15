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Кирьяков заявил, что арбитры не подсуживают Аргентине на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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14:41 15.07.2026 (обновлено: 14:54 15.07.2026)
Кирьяков заявил, что арбитры не подсуживают Аргентине на ЧМ-2026

Кирьяков не верит в заговор в пользу сборной Аргентины на ЧМ

© AP Photo / Butch DillФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Butch Dill
Футболисты сборной Аргентины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил, что не верит в заговор в пользу сборной Аргентины на чемпионате мира.
  • По его словам, арбитры осознают, насколько пристально за ними будут следить болельщики, специалисты, руководство ФИФА и журналисты.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что не верит в заговор в пользу сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.
Матч между сборными Аргентины и Англии состоится в среду, 15 июля. Ранее в Сети появилась петиция с требованием снять сборную Аргентины с турнира из-за предвзятого отношения судей. Ее подписали более 3 млн человек.
"Симпатия присутствует всегда, это понятно, но какого-то заговора в пользу сборной Аргентины абсолютно точно нет, это исключено. Не знаю, кем нагнетается эта ситуация. Понятно, что любой бонус от арбитров может повлиять на ход матча, но арбитры осознают, насколько пристально за ними будут следить и болельщики, и специалисты, и руководство ФИФА, и журналисты. Так что это все больше разговоры", - сказал Кирьяков.
"Задача арбитров - не допустить ошибки, и вряд ли они будут, потому что система VAR очень сильно им помогает. Неправильные решения быстро отменяются и принимаются верные. Думаю, все будет чисто и все будет решаться на футбольном поле", - добавил он.
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