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Глава МИД Турции обсудит в Киеве пути урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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12:47 15.07.2026 (обновлено: 12:54 15.07.2026)
Глава МИД Турции обсудит в Киеве пути урегулирования конфликта на Украине

Фидан обсудит в Киеве пути урегулирования конфликта на Украине

© Фото : пресс-служба МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : пресс-служба МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Украину 15–16 июля для обсуждения путей урегулирования конфликта.
  • В ходе визита Фидан встретится с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
  • Турция стремится ознакомиться с подходами украинской стороны и продолжить дипломатические усилия по поиску путей завершения конфликта.
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе предстоящего визита в Киев намерен обсудить с украинской стороной пути урегулирования конфликта и передать послания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Фидан посетит Украину 15-16 июля. В ходе визита его примет Владимир Зеленский. Также запланированы встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
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"В Киеве мы будем обсуждать то, как можно завершить этот конфликт. Узнаем позицию украинских коллег, передадим послания президента Эрдогана и поделимся нашими мнениями", — заявил Фидан журналистам в Польше, видео его заявлений приводит пресс-служба.
По словам министра, в прошлом месяце турецкая делегация посетила Москву, где передала российской стороне послания президента Турции и ознакомилась с позицией России по урегулированию конфликта.
Фидан также сообщил, что накануне принял участие в конференции "коалиции желающих" в Париже. По его словам, в ходе визита в Киев Анкара рассчитывает ознакомиться с подходами украинской стороны и продолжить дипломатические усилия по поиску путей завершения конфликта.
Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. В последние месяцы турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.
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