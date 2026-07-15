Глава МИД Турции обсудит в Киеве пути урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше

© Фото : пресс-служба МИД Турции Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Украину 15–16 июля для обсуждения путей урегулирования конфликта.

В ходе визита Фидан встретится с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Турция стремится ознакомиться с подходами украинской стороны и продолжить дипломатические усилия по поиску путей завершения конфликта.

АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе предстоящего визита в Киев намерен обсудить с украинской стороной пути урегулирования конфликта и передать послания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фидан посетит Украину 15-16 июля. В ходе визита его примет Владимир Зеленский. Также запланированы встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

"В Киеве мы будем обсуждать то, как можно завершить этот конфликт. Узнаем позицию украинских коллег, передадим послания президента Эрдогана и поделимся нашими мнениями", — заявил Фидан журналистам в Польше, видео его заявлений приводит пресс-служба.

По словам министра, в прошлом месяце турецкая делегация посетила Москву, где передала российской стороне послания президента Турции и ознакомилась с позицией России по урегулированию конфликта.

Фидан также сообщил, что накануне принял участие в конференции "коалиции желающих" в Париже. По его словам, в ходе визита в Киев Анкара рассчитывает ознакомиться с подходами украинской стороны и продолжить дипломатические усилия по поиску путей завершения конфликта.