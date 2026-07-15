Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время.
- Она анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев, анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
Фон дер Ляйен добавила, что позднее объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
"Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме", - отметила она.