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Фон дер Ляйен прибыла в Киев - РИА Новости, 15.07.2026
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08:26 15.07.2026 (обновлено: 09:23 15.07.2026)
Фон дер Ляйен прибыла в Киев

Фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев с 11-м визитом

© Ursula von der Leyen/XПрибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026
Прибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Ursula von der Leyen/X
Прибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время.
  • Она анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыла в Киев, анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
"Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время", - написала она в соцсети X.
Фон дер Ляйен добавила, что позднее объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.
"Мы также обсудим присоединение и приготовления к зиме", - отметила она.
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