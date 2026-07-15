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Федоров поделился подробностями состояния здоровья Константинова - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Хоккей
 
10:33 15.07.2026
Федоров поделился подробностями состояния здоровья Константинова

Федоров о Константинове: прогресс в восстановлении есть, но он не такой большой

© Фото : Соцсети клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт Ред Уингз"Обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов
Обладатель Кубка Стэнли в составе Детройт Ред Уингз Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Соцсети клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт Ред Уингз"
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз", член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости рассказал, что в восстановлении после автомобильной аварии бывшего защитника "Детройта" Владимира Константинова есть небольшой прогресс.
В июне 1997 года Константинов, Вячеслав Фетисов и клубный массажист Сергей Мнацаканов возвращались с праздничного мероприятия, посвященного победе "Детройта" в Кубке Стэнли. Водитель лимузина не справился с управлением и врезался в дерево. Впоследствии в организме шофера были обнаружены следы наркотиков, он был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и 200 часам общественных работ. Пассажиры получили повреждения: Константинов и Мнацаканов получили инвалидность и впоследствии были прикованы к инвалидному креслу. 23 августа 2024 года Мнацаканов скончался в возрасте 71 года.
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"Очень повезло увидеться с Владимиром даже несколько раз до той церемонии, когда "Детройт" вывел из обращения мой игровой номер, где он также присутствовал. У него стабильное здоровье. Есть определенные моменты, связанные с аварией, над этим работают врачи, физиотерапевты. К сожалению, прогресс не супербольшой, но он есть. Самое главное - Владимир окружен заботой и вниманием, у него все хорошо, с ним рядом всегда присутствуют все необходимые для его потребностей люди", - сказал Федоров.
"Мы общались с Владимиром, я спросил, как он себя чувствует, как у него дела и все ли у него хорошо. Он мне отвечал. Да, отвечал односложно, но четко и смотря мне в глаза. Мы пообщались очень тепло. Каждая наша встреча проходит осознанно. Владимир сразу меня узнает, мы жмем руки, обнимаемся, начинаем простой диалог. Самое главное - он окружен всей необходимой заботой и медицинской помощью", - добавил Федоров.
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте на сайте РИА Новости.
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Детройт Ред УингзСергей ФедоровВладимир Константинов
 
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