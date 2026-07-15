Федоров поделился подробностями состояния здоровья Константинова

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"Очень повезло увидеться с Владимиром даже несколько раз до той церемонии, когда "Детройт" вывел из обращения мой игровой номер, где он также присутствовал. У него стабильное здоровье. Есть определенные моменты, связанные с аварией, над этим работают врачи, физиотерапевты. К сожалению, прогресс не супербольшой, но он есть. Самое главное - Владимир окружен заботой и вниманием, у него все хорошо, с ним рядом всегда присутствуют все необходимые для его потребностей люди", - сказал Федоров.