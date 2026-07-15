Рейтинг@Mail.ru
"Маленькие европейские страны будут против": Федоров о возвращении России - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:49 15.07.2026
"Маленькие европейские страны будут против": Федоров о возвращении России

Федоров о МОК: маленькие европейские страны будут против возвращения россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - "Локомотив"
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Локомотив - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости, комментируя вердикт Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения с российских спортсменов, выразил мнение, что ряд европейских стран выскажутся против участия хоккеистов из России в международных турнирах.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о допуске российских сборных до турниров IIHF во всех возрастных категориях и направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отказа.
«
"Не знаю, как живут другие спортивные федерации, но в хоккее имеются серьезно настроенные против России маленькие европейские страны, которые будут высказываться против нашего возвращения на международную арену. Не надеюсь на быстрый ответ в отношении российских сборных - как взрослой, так и юниорских, молодежных. Думаю, что это продолжится еще долго. И очень хочу в этом ошибиться. Надеюсь, наши спортивные руководители сделают все, чтобы мы как можно раньше вернулись и играли там, где давно уже должны играть и побеждать. Хоккей и спорт должны быть вне политики", - сказал Федоров.
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте в среду на сайте РИА Новости.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
НХЛ может вывести из обращения игровой номер Овечкина, считает Федоров
Вчера, 09:34
 
ХоккейМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)Сборная России по хоккею с шайбойСергей Федоров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Теннис
    16.07 13:30
    А. Рублев
    А. Пеллегрино
  • Теннис
    16.07 16:00
    А. Бублик
    К. Гали
  • Теннис
    16.07 20:30
    Ч. ХаоцинМ. Като
    А. КорнееваП. Кудерметова
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала