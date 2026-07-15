"Маленькие европейские страны будут против": Федоров о возвращении России

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"Не знаю, как живут другие спортивные федерации, но в хоккее имеются серьезно настроенные против России маленькие европейские страны, которые будут высказываться против нашего возвращения на международную арену. Не надеюсь на быстрый ответ в отношении российских сборных - как взрослой, так и юниорских, молодежных. Думаю, что это продолжится еще долго. И очень хочу в этом ошибиться. Надеюсь, наши спортивные руководители сделают все, чтобы мы как можно раньше вернулись и играли там, где давно уже должны играть и побеждать. Хоккей и спорт должны быть вне политики", - сказал Федоров.