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Кейн стал рекордсменом по матчам за сборную Англии среди полевых игроков - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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22:41 15.07.2026
Кейн стал рекордсменом по матчам за сборную Англии среди полевых игроков

Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей среди полевых игроков

© REUTERS / Hannah McKayГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Гарри Кейн
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей среди полевых игроков, проведя 121-й матч за национальную команду.
  • Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн с 85 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей среди полевых игроков, сообщает статистический портал Opta в соцсети X.
Кейн вышел в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против сборной Аргентины. Эта встреча является для него 121-й за национальную команду, он опередил Уэйна Руни (120). Больше Кейна за сборную сыграл лишь голкипер Питер Шилтон (125), выступавший за "трех львов" с 1970 по 1990 год.
Кейну 32 года. Нападающий немецкой "Баварии" с 85 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
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