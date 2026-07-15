Кейн стал рекордсменом по матчам за сборную Англии среди полевых игроков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей среди полевых игроков, проведя 121-й матч за национальную команду.
- Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн с 85 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей среди полевых игроков, сообщает статистический портал Opta в соцсети X.
Кейн вышел в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против сборной Аргентины. Эта встреча является для него 121-й за национальную команду, он опередил Уэйна Руни (120). Больше Кейна за сборную сыграл лишь голкипер Питер Шилтон (125), выступавший за "трех львов" с 1970 по 1990 год.
Кейну 32 года. Нападающий немецкой "Баварии" с 85 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.