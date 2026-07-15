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Кейн и Беллингем вошли в стартовый состав сборной Англии на полуфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
21:21 15.07.2026
Кейн и Беллингем вошли в стартовый состав сборной Англии на полуфинал ЧМ

Кейн и Беллингем вошли в стартовый состав сборной Англии на 1/2 ЧМ с Аргентиной

© REUTERS / Paul ChildsДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
Джуд Беллингем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Аргентины.
  • Встреча между сборными Англии и Аргентины пройдет в Атланте и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Оба игрока забили на турнире по шесть мячей и являются лучшими бомбардирами своей национальной команды.
Стартовый состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (вратарь), Джед Спенс, Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон.
Встреча между сборными Англии и Аргентины пройдет в Атланте и начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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