Кейн и Беллингем вошли в стартовый состав сборной Англии на полуфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Аргентины.

Встреча между сборными Англии и Аргентины пройдет в Атланте и начнется в 22:00 мск.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Аргентины, сообщается на Нападающий Гарри Кейн и полузащитник Джуд Беллингем выйдут в стартовом составе сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Оба игрока забили на турнире по шесть мячей и являются лучшими бомбардирами своей национальной команды.

Стартовый состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (вратарь), Джед Спенс, Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Гарри Кейн (капитан), Энтони Гордон.

Встреча между сборными Англии и Аргентины пройдет в Атланте и начнется в 22:00 мск.