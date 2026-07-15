На Камчатке зарегистрировали два землетрясения

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 произошли у побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Через шесть минут в исследовательском центре сообщили о еще одном землетрясении, случившемся в 206 километрах от Петропавловска-Камчатского магнитудой 5,7 на глубине 72 километра.