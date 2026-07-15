На Камчатке зарегистрировали два землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0.
- Через шесть минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 произошли у побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 210 километров. Глубина: 64,6 километров. Магнитуда: 6,0", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Через шесть минут в исследовательском центре сообщили о еще одном землетрясении, случившемся в 206 километрах от Петропавловска-Камчатского магнитудой 5,7 на глубине 72 километра.
У побережья Камчатки произошло землетрясение
1 января, 02:18