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На Камчатке зарегистрировали два землетрясения - РИА Новости, 15.07.2026
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06:14 15.07.2026
На Камчатке зарегистрировали два землетрясения

На Камчатке произошло два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0.
  • Через шесть минут произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,7.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 произошли у побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 210 километров. Глубина: 64,6 километров. Магнитуда: 6,0", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Через шесть минут в исследовательском центре сообщили о еще одном землетрясении, случившемся в 206 километрах от Петропавловска-Камчатского магнитудой 5,7 на глубине 72 километра.
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