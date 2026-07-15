В Калининграде изготовили самый большой в истории янтарный кубок

Краткий пересказ от РИА ИИ На Калининградском янтарном комбинате «Ростеха» изготовили «Кубок Победителей» — самый большой кубок в истории российского янтарного производства.

Кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря — пейзажного, над ним четыре месяца работали десять мастеров.

«Кубок Победителей» значительно превосходит по размерам и весу янтарную вазу «Изобилие», изготовленную комбинатом в 1954 году.

КАЛИНИНГРАД, 15 июл – РИА Новости. Самый большой кубок в истории янтарного производства весом более 30 килограммов изготовили на Калининградском янтарном комбинате "Ростеха", сообщает пресс-служба предприятия.

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации " Ростех ") к 80-летию Калининградской области изготовил "Кубок Победителей" - самый большой кубок в истории российского янтарного производства… Изделие высотой более одного метра весит свыше 30 килограммов", - говорится в сообщении

По информации пресс-службы, кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря – пейзажного, он дополнит коллекцию музея комбината. Над "Кубком Победителей" работали десять мастеров четыре месяца. Все детали в нем соединены вручную.

"Украсили кубок камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображен Георгий Победоносец - святой, олицетворяющий победу добра над злом, мужество и защиту", - отмечается в сообщении.

Уникальный образец, добавили в пресс-службе, значительно превосходит самый внушительный из выпущенных ранее аналогов - янтарную вазу "Изобилие". Ваза была изготовлена комбинатом в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Ее высота 105 сантиметров, а вес - 10 килограммов.