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В Калининграде изготовили самый большой в истории янтарный кубок - РИА Новости, 15.07.2026
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10:49 15.07.2026
В Калининграде изготовили самый большой в истории янтарный кубок

На Калининградском комбинате изготовили самый большой янтарный кубок в истории

© Фото : Калининградский янтарный комбинатКубок из янтаря, изготовленный на Калининградском янтарном комбинате
Кубок из янтаря, изготовленный на Калининградском янтарном комбинате - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Калининградский янтарный комбинат
Кубок из янтаря, изготовленный на Калининградском янтарном комбинате
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Калининградском янтарном комбинате «Ростеха» изготовили «Кубок Победителей» — самый большой кубок в истории российского янтарного производства.
  • Кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря — пейзажного, над ним четыре месяца работали десять мастеров.
  • «Кубок Победителей» значительно превосходит по размерам и весу янтарную вазу «Изобилие», изготовленную комбинатом в 1954 году.
КАЛИНИНГРАД, 15 июл – РИА Новости. Самый большой кубок в истории янтарного производства весом более 30 килограммов изготовили на Калининградском янтарном комбинате "Ростеха", сообщает пресс-служба предприятия.
"Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") к 80-летию Калининградской области изготовил "Кубок Победителей" - самый большой кубок в истории российского янтарного производства… Изделие высотой более одного метра весит свыше 30 килограммов", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря – пейзажного, он дополнит коллекцию музея комбината. Над "Кубком Победителей" работали десять мастеров четыре месяца. Все детали в нем соединены вручную.
"Украсили кубок камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображен Георгий Победоносец - святой, олицетворяющий победу добра над злом, мужество и защиту", - отмечается в сообщении.
Уникальный образец, добавили в пресс-службе, значительно превосходит самый внушительный из выпущенных ранее аналогов - янтарную вазу "Изобилие". Ваза была изготовлена комбинатом в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Ее высота 105 сантиметров, а вес - 10 килограммов.
Калининградский янтарный комбинат - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. Предприятие разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов камня. В 2014 году комбинат был передан под управление "Ростеху".
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