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Кирьяков объяснил причину поражения Франции в полуфинале ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
13:38 15.07.2026 (обновлено: 13:48 15.07.2026)
Кирьяков объяснил причину поражения Франции в полуфинале ЧМ

Кирьяков: испанцы перекрыли кислород французам в полуфинале ЧМ

© REUTERS / JEROME MIRONУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / JEROME MIRON
Усман Дембеле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла сборную Франции со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира.
  • Испанцы смогли нейтрализовать атакующие действия французов и не дать им проявить свои лучшие качества, заявил Сергей Кирьяков.
  • По его мнению, французы допустили ошибки в обороне, которые привели к голам в пользу Испании.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков заявил РИА Новости, что сборная Франции допустила ряд ошибок после того, как национальная команда Испании взяла под контроль полуфинальный матч чемпионата мира.
Во вторник испанцы обыграли в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышли в финал турнира.
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
0 : 2
Испания
22‎’‎ • Микель Оярсабаль (П)
58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
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"Результат матча удивил, все-таки думалось, что французы будут более разнообразны в атакующих действиях, учитывая набор исполнителей мирового уровня. Удивительно, что испанцы достаточно легко справлялись с лучшими игроками сборной Франции и буквально перекрыли им кислород. Кукурелья слева и Порро справа, плюс два центральных защитника перекрыли Мбаппе, который был вынужден опускаться в глубину. Как и Олисе был перекрыт двумя центральными полузащитниками Руисом и Родри", - сказал Кирьяков.
"Испанцы сделали все для того, чтобы не дать соперникам проявить свои лучшие качества и, соответственно, ждали ошибки от французов. Французы эту ошибку допустили в первом тайме, сделав пенальти. Второй мяч также был следствием того, что французы уже, как говорится, бились головой о стену, ничего не могли сделать и допустили буквально детскую ошибку в обороне. Затем мы видели, как испанцы, поймав кураж, уже с издевательством и с чувством превосходства контролировали в концовке игру, не давая возможность французам даже работать с мячом. Поэтому чистая, безоговорочная победа Испании и заслуженный выход в финал", - добавил он.
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