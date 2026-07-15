Кирьяков объяснил причину поражения Франции в полуфинале ЧМ

"Результат матча удивил, все-таки думалось, что французы будут более разнообразны в атакующих действиях, учитывая набор исполнителей мирового уровня. Удивительно, что испанцы достаточно легко справлялись с лучшими игроками сборной Франции и буквально перекрыли им кислород. Кукурелья слева и Порро справа, плюс два центральных защитника перекрыли Мбаппе, который был вынужден опускаться в глубину. Как и Олисе был перекрыт двумя центральными полузащитниками Руисом и Родри", - сказал Кирьяков.

"Испанцы сделали все для того, чтобы не дать соперникам проявить свои лучшие качества и, соответственно, ждали ошибки от французов. Французы эту ошибку допустили в первом тайме, сделав пенальти. Второй мяч также был следствием того, что французы уже, как говорится, бились головой о стену, ничего не могли сделать и допустили буквально детскую ошибку в обороне. Затем мы видели, как испанцы, поймав кураж, уже с издевательством и с чувством превосходства контролировали в концовке игру, не давая возможность французам даже работать с мячом. Поэтому чистая, безоговорочная победа Испании и заслуженный выход в финал", - добавил он.