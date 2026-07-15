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Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
00:01 15.07.2026 (обновлено: 00:06 15.07.2026)
Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира

Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира

© REUTERS / Hannah McKayИгроки сборной Испании
Игроки сборной Испании - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу со счетом 2:0.
  • Мячи забили Микель Оярсабаль (с пенальти на 22-й минуте) и Педро Порро (на 58-й минуте).
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США Канаде и Мексике.
Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев. Мячи забили Микель Оярсабаль (22-я минута, с пенальти) и Педро Порро (58-я минута). 11-метровый удар в ворота французов был назначен после фола Люки Диня на Ламине Ямале. На 30-й минуте из-за травмы был заменен центральный французский защитник Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа.
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Возглавляющий команду Франции Дидье Дешам стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству матчей в качестве главного тренера (27). Под его руководством французы в пятый раз проиграли испанцам. Также в очных противостояниях дважды побеждала сборная Франции, а еще один матч завершился вничью.
Мбаппе побил аналогичный рекорд среди футболистов сборной Франции, выйдя на поле на чемпионате мира в 21-й раз. Предыдущее достижение принадлежало вратарю Уго Льорису (20). Оярсабаль является лучшим бомбардиром сборной Испании на текущем турнире. Забив свой пятый мяч, он повторил рекорд национальной команды Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давида Вильи (2010) на мировых первенствах.
Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира, в 2010 году она стала чемпионом. Двукратные чемпионы мира (1998, 2018) и финалисты последнего турнира французы в четвертый раз сыграют в матче за третье место, дважды они завоевывали бронзу (1958, 1986).
Чемпионат мира завершится 19 июля. В другом полуфинале в среду встретятся сборные Англии и Аргентины.
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