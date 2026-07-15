Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0.

Тренер Валерий Газзаев отметил тотальное преимущество сборной Испании во всех линиях игры.

Газзаев подчеркнул, что Испания сегодня — команда номер один, претендующая на чемпионство.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной Испании показали полное преимущество над командой Франции в полуфинале чемпионата мира, на поле была только одна команда, заявил РИА Новости известный отечественный тренер Валерий Газзаев.

Во вторник сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:0.

"Вчера на поле была одна команда. Французы не смогли создать угрозы испанцам. Было тотальное преимущество сборной Испании, и двух мнений тут быть не может. Команда показала самую современную тактическую игру и техническое оснащение. Многие ожидали, что Франция будет бороться за чемпионство, но вчерашний матч с первой до последней минуты показал преимущество команды Испании во всех линиях: в атаке, средней линии, в обороне, в контроле мяча, в прессинге. Испанцы ничего не давали сделать сборной Франции", - сказал Газзаев.

"Игроки атаки Франции ничего не смогли сделать против испанцев - все были в тени, и даже Мбаппе. Такого преимущества я еще не видел на этом чемпионате мира. Испания сегодня - команда номер один, которая претендует на чемпионство. Тот современный футбол, который она показывает, та тенденция развития качества индивидуально-технического оснащения - говорит о многом, команда была на самом высоком уровне", - добавил собеседник агентства.