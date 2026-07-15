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"На поле была одна команда": Газзаев высказался о первом полуфинале ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
10:51 15.07.2026 (обновлено: 12:15 15.07.2026)
"На поле была одна команда": Газзаев высказался о первом полуфинале ЧМ

Газзаев: Испания показала тотальное преимущество над Францией в полуфинале ЧМ

© РИА Новости / Ирина Мотина | Перейти в медиабанкВалерий Газзаев
Валерий Газзаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Ирина Мотина
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Валерий Газзаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0.
  • Тренер Валерий Газзаев отметил тотальное преимущество сборной Испании во всех линиях игры.
  • Газзаев подчеркнул, что Испания сегодня — команда номер один, претендующая на чемпионство.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболисты сборной Испании показали полное преимущество над командой Франции в полуфинале чемпионата мира, на поле была только одна команда, заявил РИА Новости известный отечественный тренер Валерий Газзаев.
Во вторник сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:0.
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
0 : 2
Испания
22‎’‎ • Микель Оярсабаль (П)
58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
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"Вчера на поле была одна команда. Французы не смогли создать угрозы испанцам. Было тотальное преимущество сборной Испании, и двух мнений тут быть не может. Команда показала самую современную тактическую игру и техническое оснащение. Многие ожидали, что Франция будет бороться за чемпионство, но вчерашний матч с первой до последней минуты показал преимущество команды Испании во всех линиях: в атаке, средней линии, в обороне, в контроле мяча, в прессинге. Испанцы ничего не давали сделать сборной Франции", - сказал Газзаев.
"Игроки атаки Франции ничего не смогли сделать против испанцев - все были в тени, и даже Мбаппе. Такого преимущества я еще не видел на этом чемпионате мира. Испания сегодня - команда номер один, которая претендует на чемпионство. Тот современный футбол, который она показывает, та тенденция развития качества индивидуально-технического оснащения - говорит о многом, команда была на самом высоком уровне", - добавил собеседник агентства.
Испания во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. Финал турнира пройдет 19 июля в Нью-Джерси, соперником Испании станет победитель матча между сборными Англии и Аргентины, которые встретятся уже в среду.
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