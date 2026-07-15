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Армия Ирана пообещала атаковать базы США до "окончательной победы" - РИА Новости, 15.07.2026
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01:09 15.07.2026 (обновлено: 01:21 15.07.2026)
Армия Ирана пообещала атаковать базы США до "окончательной победы"

IRNA: Армия ИРИ продолжит атаковать базы США в регионе до окончательной победы

© Фото : соцсетиДым над американской базой в Бахрейне после ударов Ирана
Дым над американской базой в Бахрейне после ударов Ирана - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : соцсети
Дым над американской базой в Бахрейне после ударов Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Ирана заявила, что намерена продолжать операции против баз США в регионе «до окончательной победы».
  • Иран утверждает, что провел шесть серий беспилотных операций против баз США в регионе после атак со стороны США.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Армия Ирана заявила о намерении продолжать операции против баз США на Ближнем Востоке "до окончательной победы".
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"Эти операции (Удары по американским базам. — Прим. ред.) будут продолжаться до окончательной победы", — говорится в заявлении армии, которое передает агентство IRNA.

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Всего с момента нарушения режима перемирия иранские военные, как утверждается, шесть раз атаковали беспилотниками базы США в регионе.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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