"Автодор" заключил контракт с американским баскетболистом Холлисом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольный клуб "Автодор" заключил контракт с американским атакующим защитником Кертисом Холлисом.
- Соглашение с игроком рассчитано на сезон-2026/27.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Баскетбольный клуб "Автодор" заключил контракт с американским атакующим защитником Кертисом Холлисом, сообщается на сайте саратовской команды Единой лиги ВТБ.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на сезон-2026/27.
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