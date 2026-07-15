Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб "Амура"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший нападающий команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сент-Луис Блюз" Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Грачеву 36 лет. В штабе Александра Андриевского он займет должность помощника главного тренера.

В прошедшем сезоне Грачев сыграл за "Амур" 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач).

Карьеру в КХЛ Грачев начал в 2013 году, вернувшись из Северной Америки, где выступал в НХЛ в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сент-Луис Блюз", проведя суммарно 34 матча. Также в его активе 274 игры в Американской хоккейной лиге (АХЛ).