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Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб "Амура" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Хоккей
 
07:54 15.07.2026
Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб "Амура"

Грачев завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб "Амура"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Бывший нападающий команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сент-Луис Блюз" Евгений Грачев завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Грачеву 36 лет. В штабе Александра Андриевского он займет должность помощника главного тренера.
В прошедшем сезоне Грачев сыграл за "Амур" 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач).
Карьеру в КХЛ Грачев начал в 2013 году, вернувшись из Северной Америки, где выступал в НХЛ в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сент-Луис Блюз", проведя суммарно 34 матча. Также в его активе 274 игры в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
В КХЛ Грачев выступал за "Амур", владивостокский "Адмирал", ярославский "Локомотив", нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард" и рижское "Динамо". Всего в лиге с учетом плей-офф он сыграл 711 матчей и набрал 158 очков (61+97).
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ХоккейСпортСеверная АмерикаЕвгений ГрачёвАмурСент-Луис БлюзКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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