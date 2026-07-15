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В Госдуме призвали помочь россиянам, задержанным в Стамбуле - РИА Новости, 15.07.2026
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16:08 15.07.2026
В Госдуме призвали помочь россиянам, задержанным в Стамбуле

В Госдуме призвали помочь задержанным за чтение Библии в соборе Святой Софии

CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen / Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen /
Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое россиян были задержаны в Стамбуле, решается вопрос об их депортации.
  • По версии Telegram-канала «Осторожно, новости!», россиян задержали в соборе Святой Софии за чтение Библии в музейной части собора.
  • Депутат Николай Новичков заявил, что Россия через консульские подразделения должна помочь задержанным гражданам.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Россиянам, задержанным в соборе Святой Софии в Стамбуле, который по решению властей Турции перестал быть музеем и стал мечетью Айя-София, необходимо оказать помощь через консульские подразделения, сказал РИА Новости замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Николай Новичков.
В среду Генконсульство России сообщило РИА Новости, что двое россиян были задержаны в Стамбуле, решается вопрос об их депортации. Дипломаты находятся в контакте с адвокатами задержанных, переводчиком и профильными органами. По версии Telegram-канала "Осторожно, новости!", их задержали в Святой Софии за чтение Библии в музейной части собора.
"Россия через наши консульские подразделения (а в Стамбуле у нас есть генеральное консульство) обязана помочь нашим гражданам. Они не совершили никакого преступления", – сказал Новичков, комментируя сообщения СМИ о задержанных за чтение Библии россиянах.
Депутат напомнил о значении собора Святой Софии для православных и отметил, что это признанная всем православным миром святыня, и ее статус как места общения верующих с Богом нужно уважать.
В августе 2020 года президент Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии (Айя-София) и музея Карие в мечети и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии в июле 2020 года. С января 2024 года первый этаж мечети доступен только для мусульманских богослужений, а на второй этаж могут попасть только туристы, билет стоит 25 евро.
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