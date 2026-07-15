В Госдуме призвали помочь россиянам, задержанным в Стамбуле

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое россиян были задержаны в Стамбуле, решается вопрос об их депортации.

По версии Telegram-канала «Осторожно, новости!», россиян задержали в соборе Святой Софии за чтение Библии в музейной части собора.

Депутат Николай Новичков заявил, что Россия через консульские подразделения должна помочь задержанным гражданам.

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Россиянам, задержанным в соборе Святой Софии в Стамбуле, который по решению властей Турции перестал быть музеем и стал мечетью Айя-София, необходимо оказать помощь через консульские подразделения, сказал РИА Новости замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Николай Новичков.

В среду Генконсульство России сообщило РИА Новости, что двое россиян были задержаны в Стамбуле , решается вопрос об их депортации. Дипломаты находятся в контакте с адвокатами задержанных, переводчиком и профильными органами. По версии Telegram-канала "Осторожно, новости!", их задержали в Святой Софии за чтение Библии в музейной части собора.

"Россия через наши консульские подразделения (а в Стамбуле у нас есть генеральное консульство) обязана помочь нашим гражданам. Они не совершили никакого преступления", – сказал Новичков, комментируя сообщения СМИ о задержанных за чтение Библии россиянах.

Депутат напомнил о значении собора Святой Софии для православных и отметил, что это признанная всем православным миром святыня, и ее статус как места общения верующих с Богом нужно уважать.