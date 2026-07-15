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В Госдуме не обсуждают повышение возраста молодежи - РИА Новости, 15.07.2026
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14:11 15.07.2026
В Госдуме не обсуждают повышение возраста молодежи

Депутат Киселев: комитет ГД не обсуждает повышение возраста молодежи до 40 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет в комитете Госдумы по молодежной политике не обсуждается.
  • Ранее Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет.
ТОМСК, 15 июл - РИА Новости. В комитете Госдумы по молодежной политике вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет не обсуждается, сообщил первый зампред комитета, председатель набсовета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.
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"С точки зрения возраста, давайте все-таки еще поработаем. Скажу, что в Государственной думе и в комитете по молодежной политике этот вопрос не поднимается", - сказал Киселев, отвечая на вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет в рамках сессии "Открытый разговор о ценностях и смыслах молодежи в новом времени".
Парламентарий добавил, что важной темой сейчас является инклюзивный туризм. По его мнению, туристические маршруты по России должны быть доступны каждому молодому человеку.
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"И мы будем их развивать - в том числе сейчас прорабатываем такой маршрут и в Томской области", - отметил депутат.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие", реализуемая в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", проводит в Томской области с 13 по 16 июля окружной образовательный интенсив. Он даст старт разработке проекта единой Концепции развития молодежного туризма Российской Федерации до 2035 года.
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