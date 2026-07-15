В Госдуме не обсуждают повышение возраста молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет в комитете Госдумы по молодежной политике не обсуждается.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет.

ТОМСК, 15 июл - РИА Новости. В комитете Госдумы по молодежной политике вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет не обсуждается, сообщил первый зампред комитета, председатель набсовета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Ранее академик РАН , заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности.

"С точки зрения возраста, давайте все-таки еще поработаем. Скажу, что в Государственной думе и в комитете по молодежной политике этот вопрос не поднимается", - сказал Киселев, отвечая на вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет в рамках сессии "Открытый разговор о ценностях и смыслах молодежи в новом времени".

Парламентарий добавил, что важной темой сейчас является инклюзивный туризм. По его мнению, туристические маршруты по России должны быть доступны каждому молодому человеку.

« "И мы будем их развивать - в том числе сейчас прорабатываем такой маршрут и в Томской области", - отметил депутат.