"Тут мы бессильны". Киеву не удалось провернуть аферу против Москвы

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на всестороннюю поддержку европейских чиновников, "Нафтогазу" никак не удается наложить руки на активы "Газпрома". Решения судов отменяются, а западные юристы разводят руками. В чем суть — разбиралось РИА Новости.

Хитрый план

Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) пересмотрел вынесенное в мае свое же решение взыскать с "Газпрома" около 1,4 миллиарда долларов в пользу украинской компании. Постановление не только не исполнили, как и обещал Минюст Казахстана, но и полностью отменили.

Сам спор касается обязательств по контракту 2019 года: "Нафтогаз" обвиняет российскую сторону в поставках ниже гарантированного объема. О том, что просадка произошла из-за прекращения Киевом приема топлива через ГИС "Сохрановка" и технической невозможности перенаправить недостающее через загруженную "Суджу", истец умалчивает. Тем не менее изначально рассматривавший дело международный суд ICC в Цюрихе встал на сторону украинцев, и с тех пор они пытаются отсудить активы "Газпрома" в третьих странах.

Через Казахстан идет российский транзит в Узбекистан, также "Газпрому" тут принадлежат крупные нефтебазы и сеть АЗС. На них-то и рассчитывали в Киеве, а исполнения прошлогоднего постановления решили добиться через МФЦА.

А судьи кто

Эта площадка не входит в судебную систему Казахстана и использует английское общее право для рассмотрения споров иностранного бизнеса. Дела ведут международные судьи, в том числе британские, поясняет юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ, экс-руководитель юридической функции ДЗО "Сбера" и ПСБ Динара Янбаева. В "Нафтогазе" думали, что западные судьи помогут.

Вроде бы план сработал: 15 мая судья Эндрю Спинк признал решение ICC и одобрил его исполнение в Казахстане. Причем вердикт он вынес без участия ответчика. "Правилам МФЦА это не противоречит: в интересах оперативности для первичного этапа признания арбитражных решений заявление рассматривается без извещения второй стороны. При этом за ответчиком остается право в течение 14 дней ходатайствовать об отмене вынесенного приказа, чем и воспользовался "Газпром", — говорит партнер, руководитель практики разрешения споров международной юридической компании UCL Сергей Левичев.

И уже на пересмотре с участием обеих сторон судья Лорд Фолкс пришел к выводу, что спор выходит за рамки юрисдикции площадки. В итоге, сославшись на 13-ю статью Конституционного закона республики об МФЦА, он отменил вердикт Спинка.

Кроме того, свою роль сыграл прецедент с корейской сталелитейной компанией Posco Co. Ltd, которая также пыталась добиться исполнения решения цюрихского арбитража в обход суда Алматы, добавляет старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Вердикты по делам Posco и "Нафтогаза" крайне важны: они показывают, что МФЦА не станет по умолчанию одобрять постановления иностранных судов, подчеркивает, в свою очередь, Янбаева.

"Для других подобных споров это означает, что истец не может просто так выбрать удобную юрисдикцию с британскими судьями и английским правом и пойти в МФЦА. Нужно доказать, что сама суть спора, его предмет, обстоятельства или исполнение решения подчинены праву суда, либо в договоре должно прямо указываться, что конкретный спор рассматривается в данной судебной инстанции", — уточняет она.

В итоге "Нафтогазу" придется обращаться в государственные суды Казахстана. А глава Минюста Ерлан Сарсембаев уже заявил, что страна не станет "транзитной площадкой" для исполнения решений, "не имеющих с ней правовой связи".

"Аргумент, а не прецедент"

Разумеется, Киев на этом не успокоится, уверены эксперты.

"Нафтогаз" попытается зайти в страны, где, во-первых, есть значимые активы российской компании, а во-вторых, сложилась предсказуемая практика признания иностранных арбитражных решений", — указывает Левичев.

Конечно, прямой обязательной силы за пределами МФЦА решение не имеет — суды других государств применяют собственное процессуальное право и Нью-Йоркскую конвенцию , признают юристы. Однако случай остается показательным: добиться желаемого где угодно не получится. "Кроме того, решение может использоваться в спорах о пределах компетенции других судов специальных финансовых зон, но лишь как сравнительный аргумент, а не как обязательный прецедент", — говорит Гусев.