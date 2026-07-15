Избирком футзальной Суперлиги зарегистрировал кандидата в президенты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Избирательная комиссия футзальной Суперлиги зарегистрировала Григория Иванова кандидатом на должность президента организации.
- Выборы президента Суперлиги пройдут 3 сентября.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия футзальной Суперлиги зарегистрировала Григория Иванова кандидатом на должность президента организации, сообщается в Telegram-канале чемпионата.
Выборы президента Суперлиги состоятся 3 сентября. Право выдвижения кандидатов на должность президента Суперлиги принадлежит исключительно клубам - участникам соревнований.
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