Англия и Аргентина не забили голов в первые 30 минут матча

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины стал первым на турнире с 1966 года, в котором команды не нанесли ни одного удара в первые 30 минут.
- Победитель встречи между англичанами и аргентинцами сыграет 19 июля в финале со сборной Испании, проигравшая команда 18 июля встретится с командой Франции в матче за третье место.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины стал первым на турнире с 1966 года, в котором команды не нанесли ни одного удара в первые 30 минут, сообщает статистическая служба Opta в соцсети X.
Встреча проходит в американской Атланте. После первого тайма счет 0:0. На 33-й минуте английский защитник Джон Стоунз нанес первый удар в матче.
15 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
55’ • Энтони Гордон
85’ • Энцо Фернандес
90’ • Лаутаро Мартинес
Предыдущий рекорд также был установлен в матче с участием сборной Англии - в четвертьфинале нынешнего чемпионата мира против команды Норвегии (2:1) первый удар был нанесен на 29-й минуте.
Победитель встречи между англичанами и аргентинцами сыграет 19 июля в финале со сборной Испании, проигравшая команда 18 июля встретится с командой Франции в матче за третье место.