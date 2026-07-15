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Англия и Аргентина не забили голов в первые 30 минут матча - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
23:10 15.07.2026 (обновлено: 00:00 16.07.2026)
Англия и Аргентина не забили голов в первые 30 минут матча

Матч Англия — Аргентина стал первым с 1966 года на ЧМ без ударов в первые 30 мин

© REUTERS / Agustin MarcarianФутболисты сборной Англии
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Agustin Marcarian
Футболисты сборной Англии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины стал первым на турнире с 1966 года, в котором команды не нанесли ни одного удара в первые 30 минут.
  • Победитель встречи между англичанами и аргентинцами сыграет 19 июля в финале со сборной Испании, проигравшая команда 18 июля встретится с командой Франции в матче за третье место.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины стал первым на турнире с 1966 года, в котором команды не нанесли ни одного удара в первые 30 минут, сообщает статистическая служба Opta в соцсети X.
Встреча проходит в американской Атланте. После первого тайма счет 0:0. На 33-й минуте английский защитник Джон Стоунз нанес первый удар в матче.
ЧМ по футболу 2026
15 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Англия
1 : 2
Аргентина
55‎’‎ • Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
85‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
90‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Предыдущий рекорд также был установлен в матче с участием сборной Англии - в четвертьфинале нынешнего чемпионата мира против команды Норвегии (2:1) первый удар был нанесен на 29-й минуте.
Победитель встречи между англичанами и аргентинцами сыграет 19 июля в финале со сборной Испании, проигравшая команда 18 июля встретится с командой Франции в матче за третье место.
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