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Де ла Фуэнте: слова Дешама о судье похожи на оправдания после поражения - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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07:40 15.07.2026 (обновлено: 07:44 15.07.2026)
Де ла Фуэнте: слова Дешама о судье похожи на оправдания после поражения

Де ла Фуэнте заявил, что слова Дешама о судействе похожи на оправдания

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал высказывание в адрес судей возглавляющего команду Франции Дидье Дешама после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года, отметив, что слова француза похожи на оправдания после поражения.
Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал. После встречи Дешам задался вопросом, достоин ли был сальвадорский арбитр Иван Бартон назначения на этот матч. Испанцы открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти.
"Когда проигрываешь, все ищут оправдания. Мы пережили тяжелые моменты с судейством. Это напомнило нам матч с командой Уругвая. У нас было несколько эпизодов, где мы чувствовали несправедливость. Я просто хочу, чтобы мы все стали лучше, в том числе судейство, VAR", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Испанцы - действующие чемпионы Европы и победители мирового первенства 2010 года. В финале чемпионата мира 2026 года, который пройдет 19 июля, они сыграют против победителя встречи Англия - Аргентина.
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