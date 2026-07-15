Де ла Фуэнте: слова Дешама о судье похожи на оправдания после поражения

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал высказывание в адрес судей возглавляющего команду Франции Дидье Дешама после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года, отметив, что слова француза похожи на оправдания после поражения.
Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал. После встречи Дешам задался вопросом, достоин ли был сальвадорский арбитр Иван Бартон назначения на этот матч. Испанцы открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти.
"Когда проигрываешь, все ищут оправдания. Мы пережили тяжелые моменты с судейством. Это напомнило нам матч с командой Уругвая. У нас было несколько эпизодов, где мы чувствовали несправедливость. Я просто хочу, чтобы мы все стали лучше, в том числе судейство, VAR", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Испанцы - действующие чемпионы Европы и победители мирового первенства 2010 года. В финале чемпионата мира 2026 года, который пройдет 19 июля, они сыграют против победителя встречи Англия - Аргентина.