Де ла Фуэнте: слова Дешама о судье похожи на оправдания после поражения

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал высказывание в адрес судей возглавляющего команду Франции Дидье Дешама после матча полуфинала чемпионата мира 2026 года, отметив, что слова француза похожи на оправдания после поражения.

"Когда проигрываешь, все ищут оправдания. Мы пережили тяжелые моменты с судейством. Это напомнило нам матч с командой Уругвая. У нас было несколько эпизодов, где мы чувствовали несправедливость. Я просто хочу, чтобы мы все стали лучше, в том числе судейство, VAR", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.