В Испании раскритиковали стоимость билетов на финал ЧМ-2026

"Самый дешевый билет на финал стоит около 4000 долларов. Это такие же цены, как у самолетов, которые являются динамичными: они постоянно то растут, то падают. Это действительно позор. Это то, чего нельзя допустить. Ведь есть много испанских болельщиков, людей среднего или даже скромного достатка, которые прилагают огромные усилия, чтобы попасть сюда. Ведь нужно еще учитывать стоимость билетов, перелетов и отелей, цены на которые начинаются от 800 евро", - приводит слова Лузана Marca.