В Испании раскритиковали стоимость билетов на финал ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира, обыграв команду Франции со счетом 2:0.
- Самый дешевый билет на финал чемпионата мира 2026 года стоит 4451 евро, а самый дорогой — 188 тысяч евро; появились эксклюзивные билеты стоимостью до двух миллионов евро.
- Глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лузан раскритиковал высокую стоимость билетов на финал.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан раскритиковал стоимость билетов на финал чемпионата мира 2026 года.
Во вторник сборная Испании в Далласе обыграла команду Франции со счетом 2:0 и стала первым финалистом чемпионата мира. По данным источника, самый дешевый билет на решающий матч турнира стоит 4451 евро, при этом стоимость самого дорогого билета на данный момент составляет 188 тысяч евро. Отмечается, что на официальном сайте перепродажи, который контролируется Международной федерацией футбола (ФИФА), стали появляться эксклюзивные билеты стоимостью до двух миллионов евро.
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22’ • Микель Оярсабаль (П)
58’ • Педро Порро
"Самый дешевый билет на финал стоит около 4000 долларов. Это такие же цены, как у самолетов, которые являются динамичными: они постоянно то растут, то падают. Это действительно позор. Это то, чего нельзя допустить. Ведь есть много испанских болельщиков, людей среднего или даже скромного достатка, которые прилагают огромные усилия, чтобы попасть сюда. Ведь нужно еще учитывать стоимость билетов, перелетов и отелей, цены на которые начинаются от 800 евро", - приводит слова Лузана Marca.
В финале действующие чемпионы Европы сыграют с победителем встречи между сборными Аргентины и Англии. Заключительный матч мирового первенства пройдет 19 июля в Нью-Джерси и начнется в 22:00 по московскому времени.