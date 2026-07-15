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НХЛ может вывести из обращения игровой номер Овечкина, считает Федоров - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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09:34 15.07.2026 (обновлено: 09:51 15.07.2026)
НХЛ может вывести из обращения игровой номер Овечкина, считает Федоров

Федоров: НХЛ может рассмотреть возможность вывести из обращения номер Овечкина

© AP Photo / Erin HooleyАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Erin Hooley
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Федоров считает, что НХЛ в будущем может рассмотреть возможность вывести из обращения игровой номер Александра Овечкина.
  • Александр Овечкин подписал однолетний контракт с «Вашингтоном» на сезон-2026/27, который станет для него 22-м в карьере в НХЛ.
  • Федоров отметил значительный вклад Овечкина в развитие НХЛ и выразил уверенность в том, что лига рассмотрит вопрос о выводе его номера из обращения.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости выразил мнение, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) в будущем рассмотрит возможность вывести из обращения игровой номер нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Овечкин в июле подписал однолетний контракт с "Вашингтоном". Сезон-2026/27 станет для россиянина 22-м в карьере в НХЛ, на протяжении которой он выступает под восьмым номером.
«
"Будет очень здорово, если НХЛ пойдет на такой шаг. Все прекрасно знают, кто такой Саша Овечкин для НХЛ. Он очень много сделал для всей лиги. И сделает еще немало, он будет радовать всех нас. Уверен, что НХЛ рассмотрит этот вопрос. Я не могу предположить и предугадать, каким будет решение, этого я не знаю, но убежден, что этот момент достоин того, чтобы лига рассмотрела его", - сказал Федоров.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Кэпиталз" с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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